В войне России победит Китай. Чем может закончиться создание нового мирового порядка

Related video

Настала ли весна для авторитарных режимов?

В четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел Китая Ван И обвинил Соединенные Штаты в "одержимости" сдерживанием его страны и дал понять о готовности наладить более тесные связи с Москвой.

Ранее на этой неделе министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Иран в том, что он "подстрекал" Россию к ее агрессии против Украины, одновременно продав ей около 400 баллистических ракет малой дальности.

Попавший под санкции белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о планах установить стратегическое партнерство с Ираном, чтобы использовать его богатый опыт обхода западных эмбарго. После пятилетнего перерыва Россия снова поставляет сырую нефть в Венесуэлу, а президенту Путину осталось несколько дней до первых президентских выборов за более чем десятилетие, и ему не придется бороться с раздражителем в виде лидера оппозиции Алексея Навального.

От Пекина до Москвы и от Пхеньяна до Тегерана среди авторитарных режимов чувствуется безошибочное ощущение растущей уверенности в себе. Отчасти это обусловлено взаимным обменом военной техникой, политической поддержкой и многим другим.

Однако это также отражает появление более широкой политической коалиции, стремящейся подорвать или заменить глобальный порядок, в котором доминирует Запад. Хотя в настоящее время большая часть усилий принадлежит России, конечным бенефициаром может стать Китай.

Клуб аутсайдеров

В прошлом на Западе было много насмешек по поводу сотрудничества России, Ирана и Северной Кореи как отчаянной кучки изгоев. Один европейский дипломат назвал это "клубом стран, у которых нет друзей и нет перспектив". Тем не менее, учитывая, что за этими и другими государствами-изгоями стоит Китай, возникает ощущение затмения "монопольного" мирового порядка, в котором доминируют США и Европа.

Этому способствовало использование санкций в качестве рычага Запада. Они могут быть эффективными, но они также поощряют их жертв к сотрудничеству и дают им ощущение, что им нечего терять. Например, один российский парламентарий в 2022 году предупредил Запад: "Если вы относитесь к нам как к врагам и аутсайдерам, не удивляйтесь, если мы будем вести себя как враги и аутсайдеры". Взаимная помощь в обход санкций является одним из факторов, лежащих в основе этой новой оси.

Это сформулировано на языке глобального равенства и деколонизации. Ван заявил, что "глобальный Юг больше не является молчаливым большинством, а является силой реформирования международного порядка", а Путин с радостью заявляет, что Россия теперь присоединилась к "глобальному большинству".

Украинское влияние

В ближайшей перспективе это напрямую повлияет на войну на Украине. В то время как Европа предоставила Украине только 30 процентов обещанного ею к марту миллиона артиллерийских снарядов, Северная Корея уже продала России по меньшей мере миллион, чего достаточно для месяца интенсивных операций.

Большая часть северокорейских боеприпасов низкого качества: один российский военный корреспондент назвал их "инженерией XIX века в снарядах XX века". Тем не менее, это помогает Москве поддерживать давление на испытывающую недостаток боеприпасов Украину. Снаряды сыграли решающую роль в завоевании победы в стратегическом городе Авдеевке в прошлом месяце, и хотя в этом году, возможно, не будет никаких крупномасштабных наступлений, особенно если Путин решит не объявить еще одну политически рискованную мобилизацию, это действительно означает, что у русских будет больше возможностей для таких локальных наступлений.

Агрессивные времена

Такое сотрудничество также имеет долгосрочные последствия для безопасности. Пранай Вадди, старший директор Белого дома по контролю над вооружениями, предупредил, что Северная Корея, способная вооружиться на основе того, что он назвал "беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере" с Россией, представляет собой гораздо большую потенциальную угрозу.

Аналогичным образом, новые рычаги влияния Ирана на Россию, которая покупала его беспилотники и ракеты, похоже, способствовали его недавней уверенности и агрессии. Хотя Москва поначалу пыталась выглядеть беспристрастной, например, после октябрьского нападения ХАМАС на Израиль, ей приходилось постоянно склоняться в пользу иранских марионеток. Она также подписала соглашение, согласно которому, несмотря на свои давние опасения, она продает Ирану современные истребители Су-35 и ударные вертолеты Ми-28.

Никакой халявы

Существуют четкие пределы этого сотрудничества и области серьезной напряженности. Москва не хочет ни дестабилизировать Корейский полуостров, ни поддерживать программы Пхеньяна по созданию ядерного или биологического оружия. Точно так же Тегеран возмущен поддержкой Россией претензий Объединенных Арабских Эмиратов на три острова, которые Иран захватил в 1971 году. Последняя официальная национальная карта Китая, опубликованная в прошлом году, включает в свои границы весь остров Большой Уссурийский, которым он согласился в 2004 году поделиться с Россией.

Следовательно, сотрудничество является транзакционным. В то время как Запад вооружает Украину бесплатно, России пришлось платить за артиллерийские снаряды, полученные ею из Пхеньяна, и за тегеранские беспилотники "Шахед" деньгами, технологиями и, в случае голодной Северной Кореи — пшеницей.

Тем не менее, экономическое и политическое сотрудничество переплетаются. Особая экономическая зона Расон, где встречаются границы Северной Кореи, России и Китая, возрождается как центр взаимной торговли. Печально известные изоляционисты Северной Кореи даже надеются открыться для российского туризма. В прошлом месяце группа россиян стала первыми туристами, которым разрешили въехать в страну с тех пор, как в начале 2020 года она ввела масштабные ограничения на границе из-за Covid. Их четырехдневная поездка прошла в Пхеньяне и на горнолыжном курорте Масикрен, и хотя она, возможно, не была удачной. Опыт для туристов ("все разваливается", — посетовал один из них) — это символ надежд Северной Кореи извлечь выгоду из изоляции России.

Новые мировые сети

Долгосрочное значение этих прагматических сделок заключается в том, что они являются частью систематических усилий по созданию сети институционализированных связей, которые обходят существующие структуры мирового порядка и идут параллельно им. Часто они все еще четко ограничены. Например, с 2014 года, когда США пригрозили отключить Россию от глобальной системы межбанковских коммуникаций Swift, Москва разрабатывает собственную версию SPFS. Первый заместитель председателя Центрального банка России недавно с гордостью объявил, что к SPFS подключены 20 стран и 557 банков, однако Swift охватывает почти все страны мира и более 11 000 финансовых учреждений. Даже CIPS, китайская система переводов в юанях, объединяет почти 1500 учреждений в более чем 100 странах.

Однако сбрасывать со счетов такие инициативы опасно. Офицер Казначейства США, работающий над санкциями, с сожалением признал, что SPFS усложнил его работу: "Я не говорю, что он был разработан для нарушения санкций — на самом деле это было сделано для того, чтобы избежать финансового кризиса, если бы их выгнали из Swift — но это действительно означает, что после многих лет, в течение которых формировалась единая глобальная система, мы снова наблюдаем ее раскол на "наших" и "чужих".

Важно

Следующие жертвы — Эстония или Латвия. Как может развиваться западный шантаж Путина

Новый мировой порядок

Это метафора более широкого процесса, главным долгосрочным бенефициаром которого является Китай. Цель Пекина уже давно — обход того, что он считает глобальным порядком, установленным для поддержания западного доминирования. Грандиозная инициатива Пекина "Один пояс, один путь" оказалась своего рода дорогостоящим разочарованием, и ее масштабы были сокращены. Тем не менее, это создало основу для более широкой кампании, основанной не на одном предприятии, а на создании множества конкурирующих групп, институтов и инициатив, которые начинают выглядеть как нечто большее, чем просто сумма его частей.

Экономический блок БРИКС отражает общий интерес к поиску альтернативных структур. К первоначальным основателям в начале этого года присоединились Эфиопия, Иран и ОАЭ. Еще пятнадцать стран, от Алжира до Вьетнама, находятся в процессе приема в члены.

Блок, возможно, не является целостным геополитическим образованием (не в последнюю очередь учитывая напряженность между Индией и Китаем), но он часто открыто заявляет о своем желании освободиться от зависимости от западных институтов. В этом году Москва планирует возродить проект "Кабель БРИКС" — создание альтернативной волоконно-оптической подводной кабельной системы связи, которая усложнит Соединенным Штатам доступ к коммуникациям.

Победившая сторона

До начала войны Москва была счастлива натравливать Китай на Запад и продавать ему все, что могла, но не хотела слишком тесно связываться с растущей державой на своих собственных границах. Однако с тех пор Путин, похоже, решил, что у него нет альтернативы тому, чтобы связать свою судьбу с Пекином и с удвоенным энтузиазмом "разогревать" другие недовольные державы.

Его обращение о состоянии дел в стране в прошлом месяце во многом способствовало росту потенциальных членов БРИКС по сравнению с группой западных индустриальных стран G7. К 2028 году, заявил он, на долю блока, включая новых членов, будет приходиться 37 процентов мирового ВВП, в то время как доля G7 упадет ниже 28 процентов. Сама Россия, возможно, не будет одной из таких растущих экономик в долгосрочной перспективе, но Путин пытается убедить свою страну, что она находится на стороне победителей, "независимо от того, что произойдет дальше, в том числе даже в Украине".

На орбите Китая

Путин также заявил, что "никакой прочный международный порядок невозможен без сильной и суверенной России". Однако даже многие в его собственной элите обеспокоены тем, что, по словам одного московского аналитического центра, "мы рискуем пожертвовать нашим долгосрочным суверенитетом ради немедленной выгоды". Опасность для России и других изгоев заключается в том, что их стремление развивать альтернативные институциональные связи создаст рыхлый новый порядок, в котором они все чаще будут вращаться вокруг единственной альтернативной организующей силы: Китая.

Однако, поскольку Европа погрязла в разногласиях по поводу того, как лучше всего реагировать на кризис в Украине, а США все больше парализованы в преддверии выборов, результаты которых, судя по всему, будут горькими, серьезного стратегического противодействия не существует. Более того, даже США обхаживают Пекин в надежде, что тот сможет сдержать Пхеньян, предоставив ему еще больше рычагов влияния.

Эта "альтернативная ось" вряд ли в конечном итоге станет достойным конкурентом существующему глобальному порядку, но вместо этого подорвет его, создав то, что один британский дипломат назвал "глобальным шведским столом — выбирайте те правила, которые вам нравятся и когда вам нравится".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно