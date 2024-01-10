Китай будет готов к Третьей мировой через 5 лет. Успеют ли США остановить Пекин

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Пекин "разогревает ближневосточную войну". Это такая себе подготовка к февральским военным переговорам с Вашингтоном

Всех развеселило сообщение американской разведки о том, что китайские ракеты заполнены водой вместо топлива и лишь имитируют боеготовность. Новость стала хорошим поводом рассказать, что на самом деле происходит между двумя сверхдержавами: накануне "большой дружбы" они пытаются по-максимуму накрутить друг другу хвост.

Китай продолжает выступать брокером войны, пытаясь распылить влияние США десятком прокси-войн, особое внимание — подыгрыванию масштабной войны на Ближнем Востоке.

Северная Корея в очередной раз обстреляла побережье Южной Кореи. Ким Чен Ын постоянно говорит о подготовке ко "второму раунду" войны с Сеулом и наращивает мощность ракет. Южная Корея, соответственно, убеждена: война с коммунистами — вопрос лишь времени. Западная разведка считает, что красным еще нужно лет 5, чтобы "причесать" свои вооруженные силы.

Премьер Ирака Мухаммед Шия ас-Судани заявил о выводе иностранного военного контингента из страны: антиамериканские настроения в Ираке якобы усилились на фоне операции в Газе. На самом деле, страна все больше отравляется влиянием Ирана.

Израиль опосредованно подыгрывает Китаю, планируя удары по территории Ливана, проиранским группам в Ираке и Сирии, по хуситам в Йемене. Плюс, Израилю не терпится атаковать военные объекты в самом Иране, что активирует солидарность всего ближневосточного региона.

Вашингтон срочно отправил госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток с миссией "интенсивной дипломатии" — не допустить такого распыления американского влияния.

Турне госсекретарь начал с Турции. Вашингтону очень важно, чтобы в Альянсе не появился еще один Орбан, поэтому — учитывая давнюю неприязнь Анкары и Иерусалима — работы у Блинкена немало.

Следующими в маршруте являются Израиль, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет. Премьер Израиля Нетаньяху отвергает любые территориальные компромиссы по Газе, ведь любые уступки будут стоить ему должности. В планах Нетаньяху — война с соседями (привет, Пекин), тогда как у Блинкена противоположная задача — восстановление безопасности в регионе политическими рычагами.

Визит продлится до 11 января, ожидаем вестей.

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Будем откровенны: на нынешнем этапе Пекину удалось навязать США свою повестку дня, но КНР получит больше проблем от своих затей, чем выгоды.

Китай флиртует с хуситами-шиитами, которые в Красном море превратились в пиратов XXI в., терроризируя нефтяные танкеры. Тогда как Саудовская Аравия (одно из влиятельных государств ОПЕК) и Турция являются суннитскими, в конце концов, как и многие другие влиятельные страны Ближнего Востока. Поддержка Пекином террористов-шиитов — это вызов цивилизованному суннитскому лобби.

Как и в случае с Индо-Тихоокеанским регионом, Пентагон отправил на Ближний Восток авианосцы, эсминцы, истребители, крылатые ракеты, что значительно подпортит агрессивный настрой сателлитов Пекина в регионе.

Есть все основания полагать, что Пекин пытается максимально "разогреть" свою переговорную позицию накануне военных переговоров с Вашингтоном. Ориентировочно, они могут состояться в феврале.

В ответ Пентагон отправляет свой флот и ехидно сливает данные разведок в прессу, намекая, что Си часто узнает правду о боеготовности собственного войска из американских газет: они любят рассказывать о посадках коррумпированных генералов, на место которых приходят "профессионалы" из ЦК компартии Китая. Свежая публикация в Bloomberg об имитации готовности ракетных войск к войне — из этого же разряда.

Американцам хорошо известно, что КНР может быть готова к III-й мировой в перспективе 5 — 10 лет, именно тогда Поднебесная планирует превратиться в ядерного лидера мира, увеличив ядерные арсеналы втрое. К тому времени у Вашингтона есть хороший шанс договориться.

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