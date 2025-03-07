Розвідданими не запасешся: що означає для України припинення співпраці зі США

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Рішення Сполучених Штатів призупинити обмін розвідданими з Києвом — менш помітний, але майже такий самий серйозний і більш безпосередній удар по Україні, як і призупинення поставок зброї. Воно також порушує тривожні питання про майбутнє обміну розвідданими між західними союзниками.

Україна звикла до того, що військові матеріали надходять періодично, і може запастися боєприпасами, запасними частинами та іншим, щоб перечекати посушливі сезони. Ймовірно, мине кілька місяців, перш ніж пауза почне помітно впливати на операції ЗСУ. Крім того, хоча деяка номенклатура, така як ракети Patriot, не може бути продубльована, внутрішнє виробництво, європейські та інші системи можуть заповнити частину ширшого дефіциту, особливо в безпілотниках і артилерійських боєприпасах. Призупинення обміну розвідданими, навпаки, має негайний ефект.

Розвідка охоплює широкий спектр цілей, від оцінки кінцевих цілей Володимира Путіна до прогнозів оборонного промислового виробництва. Однак багато чого з того, що виявилося найкориснішим під час війни, є активом за принципом "використовуй або втратиш", особливо такі супутникові дані та сигнали в режимі реального часу, які застосовують для точного націлювання дальніх ударів або раннього попередження про підготовку атак. Супутникова зйомка, розвідувальні безпілотники Global Hawk, спільні розвідувальні літаки Poseidon і Rivet, а також безліч платформ і засобів живої, сигнальної та кібернетичної розвідки дають США — і досі Україні — безпрецедентно точну й детальну картину поля бою.

Україна має у своєму розпорядженні власну велику розвідувальну спільноту, включно зі службою внутрішньої безпеки СБУ (яка також діє за лінією фронту в Росії), військовою розвідкою ГУР і службою зовнішньої розвідки СЗРУ. Їхні можливості не варто недооцінювати. Адже завдяки глибокому розумінню російських процедур вони часто можуть надати корисну розвідувальну інформацію своїм західним союзникам.

Однак, хоча у них є певні можливості, зокрема, у сфері кібер- і сигнальної розвідки, вони ніяк не можуть замінити або повторити масштаб детального збору даних, який США дозволяють здійснювати за допомогою своєї мережі супутників і платформ наземного і повітряного базування. Так само й інші західні союзники не в змозі виправити ситуацію, хоча існують європейські та комерційні супутники для отримання зображень і зв'язку, які певною мірою заповнюють прогалину, залишену американцями.

Українська розвідка робить свою справу, але в якихось межах Фото: Telegram-канал Начальник ГУР МО України

Радник із національної безпеки США Майк Волтц у телеінтерв'ю Fox & Friends припустив, що це припинення підтримки може бути швидко скасовано, якщо уряд Володимира Зеленського продемонструє явну готовність підкоритися бажанню Дональда Трампа припинити вогонь, за яким підуть подальші переговори.

Незалежно від того, як тут підуть справи, це матиме особливо підступний вплив на обмін розвідданими та стосунки американських служб з їхніми найближчими партнерами, особливо з англомовними країнами "п'яти очей" (Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Велика Британія, з огляду на непропорційно великий потенціал її служб і довгу історію співпраці, є найближчою з усіх. Очевидно, що США, безумовно, є найбільшим прямим постачальником (їхній сукупний бюджет на розвідку становить трохи більш як 100 мільярдів доларів (78 мільярдів фунтів стерлінгів) порівняно з менш ніж 5 мільярдами фунтів стерлінгів у Великої Британії). Але багато розвідувальних продуктів об'єднують внутрішні та загальні розвіддані, щоб отримати найбільш своєчасну і точну картину.

Однак тепер американці заборонили британським агентствам ділитися будь-якими продуктами, що використовують або залежать від їхніх розвідданих, які колись були закодовані як "Rel UKR" або Releasable to Ukraine ("Можна застосовувати для України"). На британські агентства буде чинитися тиск, щоб спробувати розірвати тісну і раніше високопродуктивну співпрацю і мати можливість надавати розвідувальні продукти, повністю "створені на батьківщині", або, принаймні, без будь-якого американського компонента. Навіть найтісніші розвідувальні відносини мають обережний і закритий характер — ніхто не видає свої найкращі активи або відомості — але це означатиме створення ще більшої кількості бар'єрів.

Навіть якщо і коли призупинення буде скасовано, у британських і європейських розвідувальних колах залишиться цілком зрозуміла обережність щодо повного відновлення співробітництва, нерішучість щодо того, щоб знову покладатися на американську інформацію та аналіз, щоб не допустити повторного витоку.

Ситуація ускладнюється тим, що міністр оборони Піт Хегсет як жест зміцнення довіри наказав Кіберкомандуванню США припинити планування і проведення наступальних операцій проти Росії. Хоча США, як і раніше, проводять оборонні кібероперації, через тісні стосунки між Кіберкомандуванням США і Національними кібервійськами Великої Британії цей крок викликав побоювання, що в майбутньому може бути підірвано й онлайн-захист Великої Британії.

Усе це необхідно розглядати в контексті. Оголошувати "П'ять очей" мертвими так само передчасно, як і писати епітафію НАТО. Як на особистому, так і на інституційному рівні обмін розвідувальними даними між Великою Британією і США залишається міцним і постійним. Проте, це стало шокуючим нагадуванням про те, що за Трампа багато старих переконань щодо надійності Америки як союзника ставляться під сумнів.

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