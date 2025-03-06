HIMARS без "глаз": действительно ли США прекратили обмен разведданными с Украиной

Некоторые иностранные СМИ сообщают о приостановлении обмена разведданными между США и Украиной, в частности о невозможности эффективного использования украинскими военными HIMARS. Фокус выяснил, соответствует ли эта информация действительности и чего следует ожидать дальше.

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По информации The Washington Post Соединенные Штаты приостановили значительную часть обмена разведданными с Украиной, что касается в том числе информации о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения HIMARS. Ссылаясь на украинских военных, издание пишет, что в течение последнего месяца по меньшей мере одна из украинских групп, ответственных за пуски ракет с HIMARS, не получала координаты для ударов на расстояние более 40 миль (около 64 км) за линией соприкосновения между российскими и украинскими силами.

Также журналиста The Economist Оливер Кэролл пишет, что Америка прервала ключевой канал связи для оповещения Украины 5 марта в 14:00 по киевскому времени.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев уверяет, что информация о том, что Украина в течение месяца не получала разведданные, не соответствует действительности. Даже последние удары по пророссийским НПЗ осуществлялись с использованием разведывательных данных, в частности спутниковых снимков и технической разведки. Без этой информации успешные атаки, в частности по Сызранскому НПЗ, были бы невозможны.

"Пока нет официальных заявлений от представителей разведки США или Европы, такие сообщения следует воспринимать как информационный шум. Подобные фейки уже случались — например, когда распространялась ложная информация о якобы приказе Пентагона прекратить кибероперации против России. Такие сообщения часто направлены на формирование негативного общественного мнения, как относительно сотрудничества Украины с США, так и для дискредитации отдельных политических лидеров. Стоит учитывать, что даже заявления о временном прекращении военной помощи являются частью политического давления, а не отражением реального отказа от поддержки Украины", — говорит Фокусу Снегирев.

Второй аспект, по словам эксперта, — оснований для отмены обмена разведданными нет. Это чувствительная тема, которую даже не выносят на обсуждение в рамках соглашения. Подобные вопросы относятся к компетенции спецслужб, которые обычно работают в режиме тишины. Выносить такие вопросы на публичный уровень — это нонсенс.

"Относительно сообщения о том, что подразделение ВСУ, работающее с HIMARS, в течение последнего месяца не получало координат для ударов дальше, чем на 60 км от линии соприкосновения. Это расстояние вполне покрывается работой украинских разведывательных БПЛА. И, эту информацию распространяет человек, который не понимает основных характеристик реактивных систем залпового огня", — объясняет военный аналитик.

Дмитрий Снегирев отмечает, что 3 марта конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что Украина подпишет соглашения о разработке полезных ископаемых. Впоследствии подобные заявления сделал и президент Украины. Поэтому Соединенные Штаты имеют основания для продолжения военно-технической помощи и обмена разведданными, а не для их блокирования.

Украинская сторона согласилась на необходимые условия, чтобы двигаться в согласованном направлении с американскими партнерами.

"Президент Украины четко заявил, что соглашение будет подписано, и страна придерживается курса, определенного командой Трампа, с готовностью к дальнейшему сотрудничеству. Исходя из этого, можно предположить, что все эти сообщения о приостановлении обмена разведданными являются частью информационно-психологических операций российской стороны. Почему?

Потому что после появления информации о якобы отмене военно-технической помощи со стороны США первыми отреагировали именно представители российского руководства — и сделали это на самом высоком официальном уровне. Это прямой признак информационно-психологической операции", — говорит эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил вероятный постепенный план по перемирию в войне с Россией. Фокус разбирал, на какие уступки придется пойти Украине, если его согласуют.

Также Фокус писал, как на самом деле повлияет на фронт остановка военной помощи и готовы ли европейские партнеры заменить США в этом вопросе.