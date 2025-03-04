Дроны атаковали НПЗ в Сызрани и нефтебазу в Ростовской области: пылает нефтепровод (видео)

Взрывы также слышали в Новошахтинске. Местные жители говорят, что дроны летели очень низко.

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К вечеру 3 марта беспилотники атаковали нефтебазу в Черткове, Ростовской области РФ, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.

"По словам очевидцев, удары пришлись на Чертковский район — в одноименном поселке есть нефтебаза", — говорится в сообщении.

Кроме того, о взрывах сообщали жители Новошахтинска, который также расположен в Ростовской области.

Губернатор региона Юрий Слюсар сначала сообщил лишь о том, что российская ПВО отразила атаку дронов в Новошахтинске, но впоследствии признал, что на нефтебазе в Черткове вспыхнул пожар.

"В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован", — написал Слюсар.

А еще через полчаса глава Ростовской области заявил, что из-за падения обломков дрона произошло также возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района.

Кроме того, росСМИ сообщают, что беспилотники атаковали НПЗ в Сызрани, Самарской области.

"Украинские беспилотники атаковали сызранский НПЗ. По словам жителей 4 микрорайона города, за 30 минут до начала пожара на нефтеперерабатывающем заводе было слышно несколько взрывов", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, дроны летели очень низко.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку на нефтебазу в Ростовской области.

Напомним, в ночь на 3 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе.

В ночь с 23 на 24 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани.