Дрони атакували НПЗ в Сизрані та нафтобазу в Ростовській області: палає нафтопровід (відео)
Вибухи також чули у Новошахтинську. Місцеві мешканці кажуть, що дрони летіли дуже низько.
Надвечір 3 березня безпілотники атакували нафтобазу у Черткові, Ростовської області РФ, внаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомило російське видання Astra.
"За словами очевидців, удари припали на Чертковський район — в однойменному селищі є нафтобаза", — йдеться у повідомленні.
Крім того, про вибухи повідомляли мешканці Новошахтинська, який також розташований у Ростовській області.
Губернатор регіону Юрій Слюсар спочатку повідомив лише про те, що російська ППО відбила атаку дронів у Новошахтинську, але згодом визнав, що на нафтобазі у Черткові спалахнула пожежа.
"Унаслідок масованої атаки БПЛА в Чортківському районі сталося загоряння на нафтопроводі. На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйовано", — написав Слюсар.
А ще через пів години очільник Ростовської області заявив, що через падіння уламків дрона сталося також загоряння складу на території промислового об'єкта в селі Сохранівка Чертковського району.
Крім того, росЗМІ повідомляють, що безпілотники атакували НПЗ у Сизрані, Самарської області.
"Українські безпілотники атакували сизранський НПЗ. За словами жителів 4 мікрорайону міста, за 30 хвилин до початку пожежі на нафтопереробному заводі було чути кілька вибухів", — йдеться у повідомленні.
За словами місцевих мешканців, дрони летіли дуже низько.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку на нафтобазу у Ростовській області.
Нагадаємо, у ніч на 3 березня дрони атакували нафтопереробний завод в Уфі.
У ніч з 23 на 24 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані.