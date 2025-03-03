Не просто черговий НПЗ: чому "Уфаоргсинтез" було вигідно атакувати дронами, — Defense Express (відео)

У ніч на 3 березня в Уфі місцеві чули звуки дронів, а згодом почалася пожежа на місцевому заводі. "Уфаоргсинтез" є одним з ключових підприємств, що випускає близько третини фенолу та ацетону в РФ.

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Російське підприємство "Уфаоргсинтез", по якому було завдано удару в ніч на 3 березня, є ключовим постачальником сировини одразу для трьох заводів з виробництва вибухових речовин. Про це пише Defense Express.

Попри те, що місцева влада спростовує те, що це був удар українських дронів, проте Україна вже давно має можливості ураження російських об'єктів на далекій відстані.

Виявилося, що "Уфаоргсинтез" є технологічною частиною "Башнефть-Новойл" — нафтопереробного заводу з проєктною потужністю понад 7 млн тонн нафти на рік. Обидва підприємства належать "Башнефть".

Як пише видання, удар по підприємству цілком логічний, адже мова йде не про черговий НПЗ. "Уфаоргсинтез" також є одним з ключових підприємств, що випускає близько третини фенолу та ацетону у РФ, а також 15% всього поліетилену високого тису. Валова частка продукції підприємства йде до виробників вибухових речовин. Одними з основних замовників продукції є "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", "Бийский олеумный завод" та "Завод им. Свердлова".

Завод у Чебоксарах належить "Ростех", він спеціалізується на виробництві вибухівки, гумотехнічних та пластмасових виробів та напряму належить "Ростех". Завод у Бійську є федеральним підприємством з виробництва вибухових речовин та філіалом "Завод им. Свердлова", який є найбільшим у РФ виробником вибухівки.

Вартість контрактів "Уфаоргсинтез" з цими трьома підприємствами — понад 1 млрд доларів. А у 2016 році "Ростех" хотів включити "Уфаоргсинтез" у свій склад, але його поглинула "Башнефть".

Удар по НПЗ в Уфі

Журналісти уточнили, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів.

"Багато хто говорить про поштовхи, які відчули навіть у квартирах. Зараз на підприємстві в районі Бірського тракту почалася пожежа", — зазначили в росЗМІ.

А російське видання Baza зазначило, що вибух стався майже о пів на третю ночі за місцевим часом в Уфі.

Українська сторона поки не коментувала удар по підприємству.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 лютого безпілотники атакували НПЗ у Рязані.

Також Фокус писав про плани росіян запускати 500 БПЛА одночасно.