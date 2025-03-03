Не просто очередной НПЗ: почему "Уфаоргсинтез" было выгодно атаковать дронами, — Defense Express (видео)

В ночь на 3 марта в Уфе местные слышали звуки дронов, а впоследствии начался пожар на местном заводе. "Уфаоргсинтез" является одним из ключевых предприятий, выпускающим около трети фенола и ацетона в РФ.

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Российское предприятие "Уфаоргсинтез", по которому был нанесен удар в ночь на 3 марта, является ключевым поставщиком сырья сразу для трех заводов по производству взрывчатых веществ. Об этом пишет Defense Express.

Несмотря на то, что местные власти опровергают то, что это был удар украинских дронов, однако Украина уже давно имеет возможности поражения российских объектов на дальнем расстоянии.

Оказалось, что "Уфаоргсинтез" является технологической частью "Башнефть-Новойл" — нефтеперерабатывающего завода с проектной мощностью более 7 млн тонн нефти в год. Оба предприятия принадлежат "Башнефти".

Как пишет издание, удар по предприятию вполне логичен, ведь речь идет не об очередном НПЗ. "Уфаоргсинтез" также является одним из ключевых предприятий, выпускающим около трети фенола и ацетона в РФ, а также 15% всего полиэтилена высокого давления. Валовая доля продукции предприятия идет к производителям взрывчатых веществ. Одними из основных заказчиков продукции являются "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", "Бийский олеумный завод" и "Завод им. Свердлова".

Завод в Чебоксарах принадлежит "Ростех", он специализируется на производстве взрывчатки, резинотехнических и пластмассовых изделий и напрямую принадлежит "Ростех". Завод в Бийске является федеральным предприятием по производству взрывчатых веществ и филиалом "Завод им. Свердлова", который является крупнейшим в РФ производителем взрывчатки.

Стоимость контрактов "Уфаоргсинтез" с этими тремя предприятиями — более 1 млрд долларов. А в 2016 году "Ростех" хотел включить "Уфаоргсинтез" в свой состав, но его поглотила "Башнефть".

Удар по НПЗ в Уфе

Журналисты уточнили, что перед взрывом на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе местные жители слышали шум дронов.

"Многие говорят о толчках, которые почувствовали даже в квартирах. Сейчас на предприятии в районе Бирского тракта начался пожар", — отметили в росСМИ.

А российское издание Baza отметило, что взрыв произошел почти в половине третьего ночи по местному времени в Уфе.

Украинская сторона пока не комментировала удар по предприятию.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля беспилотники атаковали НПЗ в Рязани.

Также Фокус писал о планах россиян запускать 500 БПЛА одновременно.