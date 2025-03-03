Два вибухи і пожежа: дрони розбомбили нафтопереробний завод в УфІ (відео)

Момент влучання дрона по російському НПЗ зафіксували відеокамери. Після удару місцеві мешканці відчули поштовхи навіть у своїх квартирах.

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У ніч на 3 березня дрони атакували нафтопереробний завод в російській Уфі. Про це повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"Два вибухи прогриміли в Уфі в районі підприємства "Оргсинтез", — йдеться у повідомленні.

Згодом журналісти уточнили, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів.

"Багато хто говорить про поштовхи, які відчули навіть у квартирах. Зараз на підприємстві в районі Бірського тракту почалася пожежа", — зазначили в росЗМІ.

Інше російське видання Baza зауважило, що вибух стався майже о пів на третю ночі за місцевим часом в Уфі.

Губернатор Башкортостану Радій Хабіров наразі не коментував удар по НПЗ.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала інформації про атаку на нафтопереробний завод в Уфі.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані.

20 лютого видання Newsweek повідомило, що в РФ закрилися шість найбільших нафтопереробних заводів.