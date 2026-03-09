Украинские перехватчики на Ближнем Востоке: почему Киев передает дроны во время войны

Украина, которая сама испытывает острый дефицит средств противовоздушной обороны, начала передавать дроны-перехватчики союзникам на Ближнем Востоке. Это вызвало дискуссию: может ли страна, ежедневно отражающая российские атаки, позволить себе такой шаг и идет ли речь на самом деле о потере ресурсов или о новых возможностях для украинского ВПК и дипломатии.

Украина передала дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев хочет помогать союзникам на Ближнем Востоке, но в то же время должен балансировать эти запросы с собственными потребностями на фоне продолжающейся войны с Россией.

В то же время по словам советника президента Дмитрия Литвина, за все годы войны Украина получила лишь около 600 современных ракет-перехватчиков к системам Patriot.

На этом фоне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение России могло бы завершиться значительно раньше, если бы Украина получила тот уровень противовоздушной обороны, который страны Персидского залива развернули уже в течение первой недели войны с Ираном.

Відео дня

Также, по оценкам экспертов, неделя боевых действий против Ирана обходится примерно в 40 млрд долларов — это примерно столько же, сколько ЕС тратит на помощь Украине за год.

В этом контексте возникает вопрос: целесообразно ли передавать перехватчики и технологии союзникам, когда сама Украина испытывает острый дефицит средств ПВО и перехвата дронов? И главное — сколько таких систем и перехватчиков Киев реально может позволить себе отправлять за границу.

Дроны-перехватчики — не то же самое, что Patriot

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что сравнивать передачу дронов-перехватчиков с дефицитом ракет к системам Patriot некорректно, ведь речь идет о разных классах вооружения.

"Мы сравниваем теплое с мягким, как говорится, или квадратное с твердым. Это разные классы систем. Очень условно их можно поделить на три основные категории средств для сбивания дронов, ракет и других воздушных целей. Самый дорогой и самый дефицитный класс — это Patriot. Это зенитно-ракетный комплекс большого радиуса действия с дальностью до 140 километров, способный сбивать баллистические ракеты. По самым смелым оценкам, Россия может производить до 60 баллистических ракет в месяц, и не все они летят по Украине — часть идет на пополнение складов", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, дроны-перехватчики имеют совсем другую задачу.

"Когда мы говорим о дронах-перехватчиках, их основная задача — сбивать "Шахеды". Но, если посмотреть на статистику, на самом деле мы уничтожаем гораздо больше других российских дронов. Например, в сводке Генштаба за минувшую субботу было указано: уничтожено 930 российских военных и примерно 2,5 тысячи дронов. То есть дронов было уничтожено больше, чем солдат. И делается это в основном именно с помощью дронов-истребителей, то есть перехватчиков", — продолжает Нарожный.

Он объясняет, что для таких результатов Украина тратит значительное количество собственных дронов. Если за день было сбито 2,5 тысячи российских дронов, то перехватчиков могло быть использовано примерно три тысячи, возможно даже больше. Главнокомандующий Александр Сырский сообщал, что только за февраль дронами-перехватчиками было уничтожено около 1500 "Шахедов". Если считать расходы, то это может быть примерно три тысячи перехватчиков только против "Шахедов".

При этом точное количество переданных Украине союзникам дронов неизвестно.

"Мы не знаем, сколько именно дронов-перехватчиков было передано странам Ближнего Востока. Это могли быть сто единиц, а могли быть десятки тысяч — такой информации нет", — отмечает эксперт.

Нарожный также считает, что речь вряд ли идет о передаче каких-то уникальных технологий.

"Я более чем уверен, что здесь нет какой-то уникальной технологии, которую не смогли бы повторить союзники, особенно такая технологичная страна, как США. Скорее всего, речь идет о передаче образцов. После этого их могут проанализировать и наладить собственное производство. Армия США и так закупает огромное количество дронов, и их бюджеты на это значительно превышают не только бюджет закупки дронов, но и общий бюджет закупок вооружений для Украины", — говорит он.

По его словам, и страны Ближнего Востока имеют достаточные ресурсы, чтобы организовать собственное производство. В Украине есть как минимум четыре-пять компаний, производящих дроны-перехватчики. Есть и государственная разработка — дрон "Октопус", созданный украинскими инженерами. По информации разработчиков, он уже производится в Великобритании по лицензии.

Новые возможности Украины на Ближнем Востоке

В то же время эксперт не видит в передаче таких дронов негатива.

"Если есть определенное остаточное количество, которое не может выкупить Министерство обороны — а секретом не является то, что Украине не хватает средств на закупку всего необходимого оружия — то продажа или передача части продукции за границу может быть даже положительным фактором", — считает эксперт.

Нарожный объясняет это экономической логикой. Например, компания может производить 10 тысяч дронов в месяц, а государство закупает 9 тысяч. Остаточную тысячу можно продать за границу. За это страна получает валюту, деньги заходят в Украину, с них платятся налоги и зарплаты украинским работникам. Самое главное — развиваются украинские технологии и производственные мощности.

По его словам, ключевым остается вопрос объемов.

Также эксперт отмечает, что Украина имеет ограниченное "окно возможностей".

"Это можно делать только на начальном этапе конфликта на Ближнем Востоке. Через несколько месяцев в США или Европе могут наладить производство аналогичных дронов-истребителей, возможно даже лучших по характеристикам. И тогда страны Ближнего Востока могут переключиться на закупки у своих традиционных партнеров", — продолжает Нарожный.

Кроме того, на решение покупателей будут влиять политические и безопасностные факторы. Если, например, Франция придет в страну Ближнего Востока и скажет: "мы закупаем у вас на десятки миллиардов долларов нефти, но просим покупать дроны у нас, а не в Украине", то под таким лоббистским давлением они с большой вероятностью согласятся.

Отдельным фактором он называет войну в Украине.

"Наши производители работают в зоне риска — по их предприятиям могут нанести удар. Поэтому многие страны могут выбирать более стабильных поставщиков. Именно поэтому Украина должна использовать нынешний момент. Это окно возможностей нужно использовать. Лично я вижу в этом преимущественно положительные моменты", — отмечает Нарожный.

Экспорт дронов и новые союзники Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что поставки украинских дронов-перехватчиков странам Ближнего Востока могут иметь для Украины несколько важных последствий — экономических, технологических и дипломатических.

"Во-первых, благодаря таким поставкам Украина может привлечь новые инвестиции в свой военно-промышленный комплекс. Это могут быть новые заказчики и новые финансовые ресурсы для развития производства. Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках и зенитных дронах, которые потенциально могут поставляться Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Кувейту — тем странам, которые будут заинтересованы и готовы инвестировать", — объясняет он Фокусу.

По словам эксперта, не исключено, что некоторые заказчики могут предложить и собственные производственные мощности. Возможно, часть партнеров даже захочет локализовать производство на своей территории или предоставить производственные возможности. Но в любом случае это все означает инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Коваленко отмечает, что производство таких систем уже постепенно масштабируется.

"Если говорить о зенитных дронах, то за прошлый год и с начала этого года некоторые украинские компании уже смогли достаточно существенно нарастить их производство. Проблема сейчас даже не столько в количестве самих дронов, сколько в подготовке операторов. То есть нам уже нужно большее количество людей, которые могут ими управлять", — продолжает эксперт.

По его мнению, дополнительные инвестиции могут еще больше расширить производственные возможности.

"При условии новых инвестиций и возможного доступа к технологиям, которые имеют страны Ближнего Востока, это производство можно будет масштабировать еще больше — и для собственных нужд Украины также", — считает Коваленко.

Второй важный аспект, по словам эксперта, — выход украинской оборонной продукции на международный рынок.

"Таким образом украинские военные технологии фактически выходят на экспортный рынок. Это то, о чем давно говорили — постепенное открытие возможностей для экспорта военной продукции. Это также привлечение валюты, которая позволяет развивать производство и совершенствовать технологии", — Коваленко подчеркивает, что украинское оружие уже имеет сильную репутацию.

Ведь наша продукция становится конкурентной еще и потому, что она демонстрирует свою эффективность в реальной войне. Украинская война — это один из самых сложных современных конфликтов, и технологии, которые там работают, вызывают большой интерес. Если эти системы начнут использоваться и на Ближнем Востоке, это еще больше повысит к ним интерес.

По его словам, даже страны, которые не находятся в состоянии войны, могут быть заинтересованы в таких системах.

Передача оружия как политический ход

Отдельно эксперт обращает внимание на политический аспект.

"Страны Ближнего Востока долгое время пытались абстрагироваться от войны в Украине. Они часто воздерживались во время голосований в ООН, не предоставляли Украине существенной помощи и продолжали активно сотрудничать с Россией — в сфере инвестиций, технологий, закупки оружия. Недавно на Ближнем Востоке проходила большая выставка вооружений, где была представлена и Россия. То есть говорить о какой-то изоляции России в этом регионе не приходилось. Например, Объединенные Арабские Эмираты вообще стали одним из ключевых оффшорных центров для российского военно-промышленного комплекса", — напоминает Коваленко.

Однако нынешняя ситуация может изменить позицию этих государств. По мнению эксперта, сейчас даже самые скептические наблюдатели начинают понимать взаимосвязь между Россией и Ираном. А страны Ближнего Востока фактически ощутили на себе те же угрозы, которые Украина переживает уже годами, и это может повлиять на их отношение к России.

"Когда рядом есть сосед, от которого можно ожидать ракетных атак или террора, и этот сосед имеет союзника, который уже ведет кровавую войну — это заставляет по-другому оценивать ситуацию с безопасностью. И это может изменить отношение части стран Ближнего Востока к сотрудничеству с Россией и Ираном", — говорит Коваленко.

Эксперт также считает, что такая ситуация открывает новые возможности для украинской дипломатии.

"Для Украины это шанс усилить свои позиции в регионе. Взаимодействие со странами Ближнего Востока может стать менее сдержанным и менее отстраненным. А это означает возможность повысить наш политический и дипломатический статус в отношениях с этими государствами", — резюмирует аналитик.

Напомним, несмотря на готовность Зеленского помочь США, отношения между ним и главой Белого дома Дональда Трампа остаются напряженными. На днях Трамп вновь заявил, что заключению мирного соглашения между Украиной и США препятствует как раз Зеленский, а не Путин, который развязал войну.

И это — вопреки тому, что РФ подтвердила свою поддержку Ирана, которому передает разведданные, включая спутниковые снимки, показывающие местоположение американских военных кораблей и военнослужащих. В свою очередь Трамп ответил, что россияне с этим не очень хорошо справляются.