Мирное соглашение летом 2026: почему США давят на Украину и спешат до 4 июля, — Ходжес (видео)

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация действительно уже имеют неформальные договоренности о будущем сотрудничестве, и поэтому Вашингтон давят на Киев для мирного соглашения, заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Завершение войны и сотрудничество с РФ предъявят американцам к символической дате — дню независимости 4 июля. Есть ли признаки, что Москва согласится на бизнес-сделку США и что война в Украине так или иначе завершится летом 2026 года?

Президент США Дональд Трамп находится в реальности, в которой он заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о договоренностях с Москвой, сказал Бен Ходжес в интервью медиа "24 канал". По его мнению, объявление приурочивается ко дню независимости 4 июля, и поэтому на Украину давят, чтобы успеть к этой дате.

Мирные переговоры — Ходжес о плане США и дате завершения войны, см. с 3:50

Ходжес ответил на вопрос ведущего, верит ли генерал в то, что президент РФ Владимир Путин удовлетворится оккупацией Донбасса, ведь именно об этом якобы говорится в проекте мирного соглашения. Экс-командующий заявил, что ряд российских топ-чиновников публично не раз говорили, что не планируют отступать от своих максимальных заявлений, поэтому он на самом деле сомневается, что Трамп достигнет своего.

"Президент [Тремп], похоже, живет в собственной реальности, которая привязана к бизнес-соглашениям, которые уже подписаны между американцами и россиянами. Мне кажется, там уже все согласовано, и они обнародуют это после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом. Вот почему президент так давит, чтобы все было готово до июня", — сказал он.

Генерал также пояснил, что Путин будет воевать дальше, поскольку для него ничего не значат потери и то, что война длится дольше четырех лет. По словам Ходжеса, чтобы глава Кремля передумал, должны быть две причины. Первая причина — ухудшение экономической ситуации, и с учетом этого Украина верно действует, уничтожая российскую нефтяную и газовую инфраструктуру. Вторая причина — если Европа полностью заменит помощь США Украине и предоставит максимальное количество ресурсов украинцам.

"Он, очевидно, достаточно уверен, что Соединенные Штаты ничего не сделают, чтобы его остановить. И он верит, что Европа также на самом деле не сможет заполнить этот провал. Так что он будет продолжать, пока не увидит, что вся Европа и Канада на стороне Украины, и они дадут Украине все, что нужно, чтобы победить Россию", — прозвучало в интервью.

Мирные переговоры — детали

Отметим, в феврале в Женеве состоялся очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и РФ. По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы договорились о концепции системы мониторинга за линией разграничения в случае прекращения огня. В то же время, нет компромиссов по ЗАЭС и неоккупированной россиянами части Донецкой области. Тогда же стало известно, что РФ пообещала США бизнес-сделки и прибыль в размере 12 трлн долл. Среди проектов — добыча ископаемых в Арктике, тоннель под Беринговым проливом, часть нефтегазовых доходов.

Напоминаем, 18 февраля медиа The Economist объяснило, почему 12 трлн долл., которые РФ пообещала США, является фейком и почему соглашения с Москвой не стоит воспринимать серьезно.