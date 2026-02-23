Мирна угода влітку 2026: чому США тиснуть на Україну та поспішають до 4 липня, — Годжес (відео)

Сполучені Штами Америки та Російська Федерація справді вже мають неформальні домовленості про майбутню співпрацю, і через це Вашингтон тиснуть на Київ задля мирної угоди, заявив екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес. Завершення війни та співпрацю з РФ пред'являть американця до символічної дати — дня незалежності 4 липня. Чи є ознаки, що Москва погодиться на бізнес-угоду США і що війна в Україні так чи інакше завершиться влітку 2026 року?

Президент США Дональд Трамп перебуває у реальності, в якій він уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про домовленості з Москвою, сказав Бен Годжес в інтерв'ю медіа "24 канал". На його думку, оголошення приурочується до дня незалежності 4 липня, і тому на Україну тиснуть, щоб встигнути до цієї дати.

Мирні переговори — Годжес про план США і дату завершення війни, див. з 3:50

Годжес відповів на питання ведучого, чи вірить генерал у те, що президент РФ Володимир Путін задовольниться окупацією Донбасу, адже саме про це начебто ідеться у проєкті мирної угоди. Екскомандувач заявив, що низка російських топпосадовців публічно не раз говорили, що не планують відступати від своїх максимальних заяв, тому він насправді сумнівається, що Трамп досягне свого.

"Президент, схоже, живе у власній реальності, яка прив'язана до бізнес-угод, які вже підписано між американцями та росіянами. Мені здається, там уже все узгоджено, і вони оприлюднять це після того, як, на їхню думку, буде якась угода цього літа. Ось чому президент так тисне, щоб все було готове до червня", — сказав він.

Генерал також пояснив, що Путін воюватиме далі, оскільки для нього нічого не важать втрати й те, що війна триває довше чотирьох років. Зі слів Годжеса, щоб глава Кремля передумав, мають бути дві причини. Перша причина — погіршення економічної ситуації, і з огляду на ЦЕ Україна вірно діє, знищуючи російську нафтову та газову інфраструктуру. Друга причина — якщо Європа повністю замінить допомогу США Україні і надасть максимальну кількість ресурсів українцям.

"Він, очевидно, досить впевнений, що Сполучені Штати нічого не зроблять, щоб його зупинити. І він вірить, що Європа також насправді не зможе заповнити цей провал. Так що він продовжуватиме, поки не побачить, що вся Європа та Канада на боці України, і вони дадуть Україні все, що потрібно, щоб перемогти Росію", — пролунало в інтерв'ю.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, у лютому у Женеві відбувся черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ. За підсумками переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що начебто домовились про концепцію системи моніторингу за лінією розмежування у випадку припинення вогню. Водночас, немає компромісів щодо ЗАЕС та неокупованої росіянами частини Донецької області. Тоді ж стало відомо, що РФ пообіцяла США бізнес-угоди та прибуток у розмірі 12 трлн дол. Серед проєктів — видобуток копалин в Арктиці, тунель під Беринговою протокою, частина нафтогазових прибутків.

Нагадуємо, 18 лютого медіа The Economist пояснило, чому 12 трлн дол., які РФ пообіцяла США, є фейком і чому угоди з Москвою не варто сприймати серйозно.