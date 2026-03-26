Які країни звернулись до фахівців ППО України та чи продадуть їм перехоплювачі, — Зеленський

Ключові країни Близького Сходу через війну в Ірані звернулись до України, щоб налагодити роботу протиповітряної оборони, сказав президент Володимир Зеленський. Крім того, щодо цього ж питання є запит від Сполучених Штатів Америки, яким потрібен захист для військових баз. Чи готова Україна поділитись своїми дронами-перехоплювачами й досвідом та коли це стане можливим?

Українські експертні команди прибули на Близький Схід та приступили до роботи, ідеться у дописі Зеленського з основними тезами інтерв'ю медіа Le Monde. Президент заявив, що США хотіли б отримати допомогу для захисту військових баз, розташованих навколо Ірану. Крім того, є запити ще від шести країн Перської затоки — від Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Одна з проблем, яку допоможуть розв'язати українці — як налагодити систему ППО на основі Patriot, THAAD та що слід додати, щоб була можливість збивати іранські "Шахеди".

Президент Зеленський нагадав, що вказаних комплексів ППО замало для протидії дронам-камікадзе: додатково потрібні дрони-перехоплювачі. Зі слів глави держави, вони стають у нагоді саме при "щільних дронових ударах". Зеленський пояснив, що іде розмова про майбутнє постачання "деяких речей, які є в України": не уточнив, чи ідеться про дрони-перехоплювачі, чи про інші види зброї.

Відео дня

Під час інтерв'ю Зеленський також озвучив пропозицію до країн Близького Сходу, які можуть допомогти Україні в обмін на налагодження ППО у Перській затоці. Посадовець також додав, що українцям потрібне фінансування на завантаження підприємств ВПК для виробництва дронів. Але на сьогодні цілком припустимо продати партнерам те, що є у "профіциті", сказав він.

"Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися", — ідеться у дописі президента.

ППО України та війна в Ірані — деталі

Чи є у близькосхідному регіоні ракети для збиття балістики, які сподівається отримати Зеленський для України?

Військовий аналітик Фабіан Гоффман оцінив кількість ракет для ЗРК Patriot. Запаси PAC2/PAC3 оцінили за дозволами на купівлю перехоплювачів балістики в оборонної промисловості США. На інфографіці бачимо, що Саудівська Аравія мала запас близько 2100 ракет, Катар і ОАЕ — по 1000, Кувейт — 500, Бахрейн — до 100. Сумарні запаси — 3700, а орієнтовні витрати — від 1600 (за різними оцінками).

ППО України та війна в Ірані — які запаси ракет PAC2/PAC3 на Близькому Сході до лютого 2026 року Фото: Скриншот

Бачимо, що країни Близького Сходу зберегли близько половини запасу протибалістики, втім, за оцінкою аналітиків порталу Defense Express, за перші 2-3 тижні війни в Ірані темпи витрат "критичні".

Зазначимо, Фокус писав про пропозицію Зеленського до країн Близького Сходу щодо надання допомоги у збитті "Шахедів" Ірану. Пропозиція пролунала у перші дні війни в Ірані, а вже 17 березня туди рушили група з 201 осіб — фахівці, готові поділитись експертизою. Тим часом у медіа проаналізували пропозицію українських виробників зброї: які перехоплювачі має Україна та з якими характеристиками.

Нагадуємо, у березні медіа The New York Times розповіло, яку цінну військову техніку могли пошкодити "Шахеди" на базах США. Тим часом 25 березня з'явились кадри удару FPV по медичному вертольоту Black Hawk під Багдадом.