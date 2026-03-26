США не даст Украине оружие по программе PURL: какие возможности потеряют F-16 и ПВО

Ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за решения Соединенных Штатов Америки могут оказаться не в Украине, а на Ближнем Востоке, предупредили западные медиа. Под угрозой окажутся ракеты для ЗРК Patrior, а также ракеты для других систем ПВО, которые защищают Украину от ракет и "Шахедов" Российской Федерации, пояснили аналитики. Среди прочего, уменьшатся возможности истребителей F-16, которые "охотятся" за российскими целями. Что изменится для ПВО Украины, если США действительно нарушат договоренности?

Украина получала от США 75% ракеты PAC3 для ЗРК Patriot, а теперь эта помощь исчезнет, как и другие номенклатура ракет ПВО, говорится в статье на портале Defense Express. Проблемы появятся у F-16, ЗРК NARAMS, ЗРК Vampire, ведь европейские партнеры почти исчерпали запасы и для них почти нет возможности заменить Вашингтон. Фокус решил рассказать, как решение США повлияет на возможности F-16 и системы ПВО в целом.

В статье перечисляются ракеты, которые Европа купила у США и ожидалось, что они поступят в Украину по мере изготовления на заводах. В перечне — ракеты APKWS с лазерным управлением, AIM-120 (AMRAAM), AIM-9 (Sidewinder). Заметим, перечисленные средства поражения использовались истребителями F-16, которые являются частью ПВО Украины и поднимаются в воздух во время российских ракетно-дронных атак. При этом APKWS позволяли самолету сбивать "Шахеды" РФ на расстоянии до 5 км, когда лазер подсвечивал цель и ракета могла достать условно медленный дрон РФ. Ракеты AIM-9M/L с дальностью до 18 км пригодились во время охоты на БпЛА и также на вертолеты. Еще один вид оружия, который может потерять Украина — это AIM-120: дальность более 160 км, возможность сбивания цели в воздухе вне зоны видимости. При этом указанные ракеты на сегодня изготавливаются только в США и поэтому получение новых запасов станет, вероятно, проблематичным.

Відео дня

На Defense Express уточнили, что от потери указанных ракет также пострадают установки ПВО NARAMS (дальность до 40 км) и Vampire (до 10 км). Кроме того, есть риски с ПЗРК Stinger, с ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-7 Sparrow для зенитных установок FrankenSAM (переделанные "Бук-М1"), с ракетами к ЗРК HAWK. По мнению аналитиков, по этим позициям риски меньше, поскольку США просто не используют устаревшие виды оружия, для которых они подходят.

ПВО Украины — Игнат о работе FrankenSAM

Отметим, после начала войны в Иране президент Украины Владимир Зеленский выразил тревогу относительно дефицита ракет PAC3 для ЗРК Patriot. Тегеран в ответ начал бить не только по военным базам, но и по нефтегазовой инфраструктуре стран Персидского залива, которые объявил враждебными. При этом для воздушных атак Корпус стражей исламской революции использовали баллистические ракеты и также дроны-камикадзе "Шахед". "Шахеды" сбивались ракетами Patriot (от двух до восьми), каждая из которых стоила на порядок дороже цели: 1 млн долл. против 50 тыс. долл. Аналитики подсчитали, что за несколько первых дней войны было израсходовано ориентировочно 1600 антибаллистик: промышленность США покроет эту нехватку за три года.

Между тем 26 марта медиа The Washington Post сообщило, что США могут по своему усмотрению использовать оружие, которое Европа купила Украине по программе PURL. Отмечается, что из-за таких действий Вашингтона начнутся суды, но в течение этого времени украинцы не будут иметь ракет и военной техники, на которую рассчитывали.

