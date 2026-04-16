В Одессе возросло количество погибших: поисково-спасательные работы продолжаются

Российские оккупанты в ночь на 16 апреля нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки известно о девяти погибших и 23 пострадавших.

В то же время информация о пострадавших все еще уточняется, поэтому данные могут быть больше. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На местах продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий.

В результате атаки значительные повреждения получили жилые дома, а также объекты портовой и критической инфраструктуры.

Зато глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в одном из районов Одессы в результате утренней атаки была повреждена крыша автосалона, выбиты стекла в здании и изуродованы машины, находившиеся внутри.

Відео дня

Также был поврежден один из рынков города: там пострадали три человека. Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В другом районе от атаки пострадал частный дом и автомобиль.

Обстрел Украины — детали удара 16 апреля

Обстрел Украины, в результате которого пострадала Одесса, а также Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, длился суммарно 32 часа. В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К".

В Одессе атака продолжалась и утром — Воздушные силы сообщали об ударных дронах в районе Овидиополя, Тарабунар, Одессы, двигаясь со стороны моря. В то же время в 10:56 стало известно об отбое воздушной тревоги.

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 16 апреля, когда под удар попали областные центры на юге и в центре страны. Под удар попал Киев: есть разрушения в Оболонском, Деснянском и других районах. Согласно предварительным данным военной администрации, погибли пять человек, среди них — двое охранников. Кроме столицы, было громко в Днепре, Запорожье и Харькове.

Напоминаем, накануне, мониторинговые каналы предупреждали о возможном ударе РФ: установили, сколько самолетов Ту-95 вылетели в зону пуска.