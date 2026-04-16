В Одесі зросла кількість загиблих: пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Російські окупанти в ніч на 16 квітня завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки відомо про дев'ятьох загиблих та 23 постраждалих.

Водночас інформація щодо потерпілих усе ще уточнюється, тож дані можуть бути більшими. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місцях тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Внаслідок атаки значних пошкоджень зазнали житлові будинки, а також об’єкти портової та критичної інфраструктури.

Натомість очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в одному з районів Одеси внаслідок ранкової атаки було пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автівки, що знаходилися всередині.

Також було пошкоджено один із ринків міста: там постраждали три людини. Медики вже надають потерпілим усю необхідну допомогу. В іншому районі від атаки постраждав приватний будинок і автівка.

Обстріл України — деталі удару 16 квітня

Обстріл України, внаслідок якого постраждала Одеса, а також Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, тривав сумарно 32 години. Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

В Одесі атака продовжувалася і зранку — Повітряні сили повідомляли про ударні дрони у районі Овідіополя, Тарабунар, Одеси, рухаючись з боку моря. Водночас о 10:56 стало відомо про відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 16 квітня, коли під удар потрапили обласні центри на півдні та в центрі країни. Під удар потрапив Київ: є руйнування в Оболонському, Деснянському та інших районах. Згідно з попередніми даними військової адміністрації, загинуло п'ятеро людей, серед них — двоє охоронців. Крім столиці, було гучно у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Нагадуємо, напередодні, моніторингові канали попереджали про можливий удар РФ: встановили, скільки літаків Ту-95 вилетіли у зону пуску.