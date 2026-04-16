Обстрел Одессы: возросло количество погибших, продолжается налет "Шахедов" РФ (видео)

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу дронами-камикадзе "Шахед", которые направлялись на город с трех направлений. Через несколько часов после попадания по жилому дому стало известно о росте количества погибших — их стало восемь, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Какие последствия российского удара по Одессе и что показали кадры ГСЧС, снятые в поврежденном доме?

В результате попадания российского средства поражения по жилому дому в Одессе погибли восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, которая обновила данные о пострадавших. Кроме того, получили ранения 16 граждан, с которыми, среди прочих, работают психологи. В результате взрыва здание получило серьезные повреждения, некоторые помещения полностью уничтожены, а спасатели рискуют, пробираясь по руинам, ища пострадавших и туша пожар.

На кадрах с места удара в Одессе — здание, у которого выбило все окна и местами снесло фасадную стену. На сквозных отверстиях видно лестничную клетку, по которой поднимаются спасатели. На других записях — коридоры с разбитыми дверями, мебелью, личными вещами. В кадр попадают парты, работающий ноутбук, люди, которым оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В ГСЧС сообщили, что, кроме жилого дома, повреждены портовая инфраструктура, склады, три пятиэтажных общежития. По состоянию на 9 часов 16 апреля пожар потушили, подытожила служба.

Информацию о количестве погибших и раненых подтвердил глава Одесской ОГА Олег Кипер и глава Одесской МВА Сергей Лысак. Между тем медиа "Суспільне" сообщило, что в городе объявлен траур из-за погибших от российского обстрела. Ко всему, согласно данным Воздушных сил, налет "Шахедов" РФ продолжается: около 9 часов российские ударные дроны находились в районе Овидиополя, Тарабунар, Одессы, двигаясь со стороны моря.

Обстрел Украины — ситуация в Одессе по состоянию на утро 16 апреля Фото: Скриншот

Обновление 9:56. Олег Кипер обновил данные о пострадавших: погибли девять человек, ранены 23.

Обстрел Украины — детали удара 16 апреля

Обстрел Украины, в результате которого пострадала Одесса, а также Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, длился суммарно 32 часа, подсчитали на мониторинговом канале "ПВО Радар". В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К". Инфографика с траекторией российских средств поражения, которые летели в ночь с 15 на 16 апреля, показывает, что Одессу атаковали с трех сторон — с севера, юга (от моря) и с востока (через Николаев и Херсон).

Обстрел Украины — траектория ракет и "Шахедов" 16 апреля Фото: ППО Радар / Telegram

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 16 апреля, когда под удар попали областные центры на юге и в центре страны. Под удар попал Киев: есть разрушения в Оболонском, Деснянском и других районах. Согласно предварительным данным военной администрации, погибли пять человек, среди них — двое охранников. Кроме столицы, было шумно в Днепре, Запорожье и Харькове. В частности, в Днепре, как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, есть разрушения в 11 локациях. Кроме того, во второй раз пострадало здание Художественного музея.

Напоминаем, накануне, мониторинговые каналы предупреждали о возможном ударе РФ: установили, сколько самолетов Ту-95 вылетели в зону пуска.