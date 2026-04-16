Россияне ударили по Днепру ракетами и дронами: пострадали 30 человек (фото)

Российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Днепр, который находится под ударами ВС РФ уже вторые сутки. В общем были зафиксированы повреждения на 11 локациях.

В результате атаки известно о двух погибших и 30 пострадавших. Последствия атаки показал председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В городе были повреждены жилые дома, предприятия, офисные здания, техникум, автомобили.

Он отметил, что на местах прилетов работают все необходимые службы — спасатели, полицейские, медики, коммунальщики, благотворители.

Последствия обстрела Днепра Фото: Днепропетровская ОГА

В областной полиции сообщили, что погибшие в результате обстрела — две женщины в возрасте 82 и 92 года.

Также известно, что в результате атаки второй раз поврежден Художественный музей Днепра. В здании выбиты окна и поврежден фасад.

В то же время городской голова Борис Филатов сообщил, что еще один человек после атаки не выходит на связь.

Обстрел Украины — детали удара 16 апреля

Обстрел Украины, в результате которого пострадала Одесса, а также Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, длился суммарно 32 часа. В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К". Инфографика с траекторией российских средств поражения, которые летели в ночь с 15 на 16 апреля, показывает, что Одессу атаковали с трех сторон — с севера, юга (от моря) и с востока (через Николаев и Херсон).

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 16 апреля, когда под удар попали областные центры на юге и в центре страны. Под удар попал Киев: есть разрушения в Оболонском, Деснянском и других районах. Согласно предварительным данным военной администрации, погибли пять человек, среди них — двое охранников. Кроме столицы, было громко в Днепре, Запорожье и Харькове.

Напоминаем, накануне, мониторинговые каналы предупреждали о возможном ударе РФ: установили, сколько самолетов Ту-95 вылетели в зону пуска.