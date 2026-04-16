Росіяни вдарили по Дніпру ракетами та дронами: постраждали 30 людей (фото, відео)

Російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро, яке перебуває під ударами ЗС РФ вже другу добу. Загалом були зафіксовані пошкодження на 11 локаціях.

Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та 30 постраждалих. Наслідки атаки показав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У місті були пошкоджені житлові будинки, підприємства, офісні будівлі, технікум, автівки.

Він наголосив, що на місцях прильотів працюють всі необхідні служби — рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, благодійники.

Наслідки обстрілу Дніпра Фото: Дніпропетровська ОДА

В обласній поліції повідомили, що загиблі внаслідок обстрілу – дві жінки віком 82 та 92 роки.

Також відомо, що внаслідок атаки вдруге пошкоджений Художній музей Дніпра. У будівлі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Водночас міський голова Борис Філатов повідомив, що ще одна людина після атаки не виходить на зв'язок.

Відео дня

Обстріл України — деталі удару 16 квітня

Обстріл України, внаслідок якого постраждала Одеса, а також Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, тривав сумарно 32 години. Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К". Інфографіка з траєкторією російських засобів ураження, які летіли в ніч за 15 на 16 квітня, показує, що Одесу атакували з трьох боків — з півночі, півдня (від моря) та зі сходу (через Миколаїв та Херсон).

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 16 квітня, коли під удар потрапили обласні центри на півдні та в центрі країни. Під удар потрапив Київ: є руйнування в Оболонському, Деснянському та інших районах. Згідно з попередніми даними військової адміністрації, загинуло п'ятеро людей, серед них — двоє охоронців. Крім столиці, було гучно у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Нагадуємо, напередодні, моніторингові канали попереджали про можливий удар РФ: встановили, скільки літаків Ту-95 вилетіли у зону пуску.