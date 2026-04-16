Обстрел Киева 16 апреля: ВС РФ применили циничную тактику для ударов по городу (фото, видео)

ВС РФ в очередной раз массированно обстреляли Киев, убив четырех человек, в том числе ребенка, и ранив более полусотни мирных жителей.

Россия традиционно действовала с нарушением всех международных норм и правил ведения войны, атакуя гражданскую инфраструктуру и мирное население, рассказал в эфире "Киев24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

Несмотря на типичность ударов, каждая из атак все же имеет свои различия, отметил гость эфира.

"Последняя из них (атак), которая произошла этой ночью, свидетельствует о так называемой тактике двойных ударов. То есть повторно по тем же целям через определенный период времени наносится повторный удар. В первую очередь для того, чтобы максимилизовать последствия для тех экипажей и персонала, который приезжает на помощь людям или гасить пожар", — констатирует он.

По его словам, как раз последняя атака "была наиболее жестокой" в этой части. При этом, отмечает эксперт, РФ понимает, что это нарушение международных норм, любых и обычаев войны и террористических запретов, но продолжает это делать.

Долинце также говорит, что перехватит вражеские дроны при полетах в плотной жилой застройке на сверхнизких высотах крайне сложно, даже с использованием дронов-перехватчиков, зенитных средств поражения или крупнокалиберных пулеметов.

"В случае использования вооружения существует не низкая вероятность в том числе обломками или осколками во время уничтожения такого вражеского дрона нанести дополнительные фактические повреждения домам и травмировать людей", — объяснил эксперт.

Тем временем в сети публикуют кадры, где обломки вражеских ракет лежат прямо во дворах жилых многоэтажек.

Также в Telegram-каналах распространилось видео, как дрон влетает прямо в 18-этажный дом в Подольском районе столицы. Это — второй прилет в эту многоэтажку. 22 марта прошлого года она уже пострадала от обстрела и только недавно біла полностью восстановлена.

В результате обстрела Киева 16 апреля уже известно о четырех погибших. Среди них — 35-летняя женщина, 12-летний мальчик и два охранника автосалона в возрасте около 60 лет. Сгорели около 60 автомобилей.

На данный момент известно о 58 раненых.

Количество пострадавших возросло и в Одессе, которая подверглась ночью двум волнам ракетно-дроновых атак. Погибли девять человек, 23 получили ранения.

Напомним, ВС РФ запустили по Украине 703 воздушные цели, в том числе баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты Х-101 и дроны разных типов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что особенность этой атаки — в применении большого количества баллистики именно во время второй волны. За сутки враг совершил два массированных удара: сначала крылатыми ракетами, а сегодня ночью — баллистическими. Все это сопровождалось массовым пуском ударных дронов.

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту очередных военных преступлений ВС РФ.