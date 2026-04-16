Обстріл Києва 16 квітня: ЗС РФ застосували цинічну тактику для ударів по місту (фото, відео)

ЗС РФ укотре масовано обстріляли Київ, убивши чотирьох осіб, зокрема дитину, і поранивши понад півсотні мирних жителів.

Росія традиційно діяла з порушенням усіх міжнародних норм і правил ведення війни, атакуючи цивільну інфраструктуру і мирне населення, розповів в ефірі "Київ24" авіаційний експерт Богдан Долінце.

Попри типовість ударів, кожна з атак все ж має свої відмінності, зазначив гість ефіру.

"Остання з них (атак), яка сталася цієї ночі, свідчить про так звану тактику подвійних ударів. Тобто повторно по тих самих цілях через певний період часу наноситься повторний удар. Насамперед для того, щоб максимілізувати наслідки для тих екіпажів і персоналу, який приїжджає на допомогу людям або гасити пожежу", — констатує він.

За його словами, якраз остання атака "була найбільш жорстокою" в цій частині. При цьому, зазначає експерт, РФ розуміє, що це порушення міжнародних норм, будь-яких і звичаїв війни та терористичних заборон, але продовжує це робити.

Долінце також каже, що перехопити ворожі дрони під час польотів у щільній житловій забудові на наднизьких висотах вкрай складно, навіть із використанням дронів-перехоплювачів, зенітних засобів ураження або великокаліберних кулеметів.

"У разі використання озброєння існує не низька вірогідність, зокрема уламками чи осколками під час знищення такого ворожого дрона завдати додаткових фактичних ушкоджень будинкам і травмувати людей", — пояснив експерт.

Тим часом у мережі публікують кадри, де уламки ворожих ракет лежать просто у дворах житлових багатоповерхівок.

Також у Telegram-каналах поширилося відео, як дрон влітає просто у 18-поверховий будинок у Подільському районі столиці. Це — другий приліт у цю багатоповерхівку. 22 березня минулого року вона вже постраждала від обстрілу і тільки нещодавно була повністю відновлена.

Унаслідок обстрілу Києва 16 квітня вже відомо про чотирьох загиблих. Серед них — 35-річна жінка, 12-річний хлопчик і два охоронці автосалону віком близько 60 років. Згоріли близько 60 автомобілів.

Наразі відомо про 58 поранених.

Кількість постраждалих зросла і в Одесі, яка зазнала вночі двох хвиль ракетно-дронових атак. Загинули дев'ять осіб, 23 дістали поранення.

Нагадаємо, ЗС РФ запустили по Україні 703 повітряні цілі, зокрема балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети Х-101 і дрони різних типів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що особливість цієї атаки — у застосуванні великої кількості балістики саме під час другої хвилі. За добу ворог здійснив два масовані удари: спочатку крилатими ракетами, а сьогодні вночі — балістичними. Усе це супроводжувалося масовим пуском ударних дронів.

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження за фактом чергових військових злочинів ЗС РФ.