У київському дворі знайшли уламки величезної російської ракети (відео)

Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ 16 квітня у дворах житлової багатоповерхівки знайшли уламки російської ракети.

Смертоносне залізо лежить поруч із будинками, а відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали.

Обстріл Києва 16 квітня: що відомо наразі

Станом на 11:00 ранку відомо про чотирьох загиблих, зокрема 12-річного хлопчика, і 54 потерпілих.

Серед загиблих також — 35-річна жінка і два 60-річних охоронці автосалону, які вийшли на зміну всього за кілька годин до обстрілу в Оболонському районі столиці. Вибухом знищено близько 60 автомобілів.

Найбільше постраждали Подільський та Оболонський район, прильоти зафіксовано також у Дніпровському та Шевченківському районах міста.

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник атакував Україну великою кількістю балістики.

"Особливість цієї атаки полягала в тому, що противник застосував велику кількість балістики — 19 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" — по чотирьох регіонах. Знову постраждав Київ, де було 5 влучень. Також постраждали Дніпро, Харківська та Одеська області", — розповів він.

Більшість із 703 повітряних цілей летіли на Київ. Прокуратура міста вже порушила кримінальне провадження за фактом чергових військових злочинів ЗС РФ.

Як зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце, Росія застосувала тактику повторних ударів під час цієї атаки.

"Тобто повторно по тих самих цілях через певний період часу наноситься повторний удар. Насамперед для того, щоб максимізувати наслідки для тих екіпажів і персоналу, який приїжджає на допомогу людям або гасити пожежу", — пояснив він.

Крім Києва, загиблі є в Одесі. Кількість жертв там уже зросла до дев'яти осіб.

У Харкові "Шахеди" атакували Індустріальний, Салтівський і Немишлянський райони. В останньому поранення отримали двоє пенсіонерів — чоловік і жінка.

У Дніпрі та області загинули щонайменше троє людей, десятки постраждалих і велика кількість руйнувань.