У Києві прогриміли вибухи: місто атакували БПЛА, жителі помітили повітряні кулі (фото)

Надвечір 22 квітня над Києвом зафіксували ворожі безпілотники та повітряні кулі.

Про перший із них повідомили Повітряні сили ЗСУ о 17:34.

Також Telegram-канали пишуть про те, що на столицю також летять повітряні кулі з кутовими відбивачами.

Голова Київської військової міської адміністрації Тимур Ткаченко попередив про наближення дронів до міста і роботу ППО.

У мережі публікують кадри, де видно, як просто над багатоповерхівками пролітає "Шахед". За попередньою інформацією, його збили. Саме ці вибухи чули жителі столиці.

Кулі з кутовими відбивачами: для чого вони ВС РФ

Як писали "Факти", уперше повітряні кулі з кутовими відбивачами ЗС РФ запустили Україною ще 12 лютого 2023 року. Їх помітили на Дніпропетровщині.

"Ці повітряні кулі можна назвати дідівськими методами, тому що застосовувати почали їх давно. Це звичайна куля, яка може бути різного розміру — діаметром від метра до півтора. Куля наповнена газом, відповідно, летить угору. На шнурку до кулі прикріплений кутовий відбивач. Сигнали нашої радіолокаційної станції відбиваються від кутового відбивача, тому кулі стають помітними", — пояснював тоді журналістам представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Вони призначені для відволікання уваги ППО.

"Цей кутовий відбивач виконує функцію хибної цілі, яка дуже схожа на дрон-камікадзе або невеликий літак. Тобто відбивач потрібен саме для РЛС, який бачить її як повітряний об'єкт. Тому, поки кулю не побачать візуально в небі, її сприймають як повітряну ціль", — розповідав військовий експерт Олександр Коваленко.

