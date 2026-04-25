Взрывы в Днепре и Шостке: враг атакует Украину "Шахедами", в воздух взлетели бомбардировщики Ту-95

В ночь на 25 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники, а также подняли в воздух сразу несколько бортов стратегической авиации Ту-95МС. Враг атаковал дронами Днепр и Шостку в Сумской области.

Воздушная тревога из-за угрозы вражеских "Шахедов" была объявлена в ряде восточных, южных, северных и центральных областей Украины. Фокус собрал, что известно о российской атаке.

Около 23:20 часов мониторинговые каналы предупредили о вылете не менее 4 самолетов Ту-95МС в воздух. Борта взлетели с аэродрома "Оленья" и взяли курс в направлении потенциальных пусковых рубежей, сообщили аналитики.

Параллельно враг запустил "Шахеды" и беспилотники типа "Гербера" по Украине с южного и восточного направлений. Аналитики предупреждают, что россияне осуществили пуски дронов несколькими волнами и в течение ночи количество новых дронов в воздушном пространстве страны может расти.

Аналитики канала "Стратегическая авиация РФ" отметили, что в небе также наблюдается по меньшей мере 1 самолет Ту-160, взлетевший с аэродрома "Энгельс-2" в РФ. Также по состоянию на 00:10 часов фиксируют взлет еще 1 бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" в России. Неизвестно, враг осуществляет передислокацию или же готовится нанести удары по Украине с помощью упомянутой авиации.

ВС РФ атакуют Украину дронами: какие города под ударом: какие города под ударом

На фоне вражеского обстрела "Шахедами" около полуночи взрывы были слышны в Днепре, сообщили СМИ. В местных каналах пишут, что в результате атаки в городе якобы поднялся сильный пожар, однако официальных комментариев властей на момент публикации не поступало.

Также взрывы на фоне атаки дронов прозвучали в Шостке Сумской области, сообщили в местных Telegram-каналах. Очевидцы утверждают, что их было более 20, однако официальных данных на момент публикации не было.

Стоит отметить, что 24 апреля руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил о завершении подготовки россиян к новому массированному удару по Украине.

Утром 24 апреля ВС РФ атаковали Киев "Шахедами": дроны летели на уровне жилых домов.