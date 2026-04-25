Вибухи у Харкові і Дніпрі: росіяни атакують Україну балістикою і б'ють крилатими ракетами

У ніч на 25 квітня росіяни атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, паралельно масовано завдаючи ударів безпілотниками. У містах пролунали потужні вибухи.

У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи на тлі російської атаки, повітряну тривогу через загрозу ударів крилатими ракетами оголосили по всій Україні. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожу атаку балістикою.

Близько 03:30 години Україною почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Невдовзі у Харкові пролунали потужні вибухи, повідомили у місцевих каналах.

Міський голова Харкова Ігор Терехов атаку підтвердив. За його словами, росіяни здійснили кілька ударів по Київському району міста. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Відео дня

Паралельно ворог атакував балістикою Дніпро. У місті прогриміла серія потужних вибухів, писали місцеві ЗМІ.

Упродовж ночі росіяни також запустили на Дніпро велику кількість ударних безпілотників. Близько 03:00 години голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про перші наслідки атаки. У місті зафіксовані кілька пожеж та є пошкодження житлових будинків.

Новина доповнюється…