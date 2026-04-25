Взрывы в Харькове и Днепре: россияне атакуют Украину баллистикой и бьют крылатыми ракетами

В ночь на 25 апреля россияне атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, параллельно массированно нанося удары беспилотниками. В городах прогремели мощные взрывы.

В Харькове и Днепре прогремели взрывы на фоне российской атаки, воздушную тревогу из-за угрозы ударов крылатыми ракетами объявили по всей Украине. Фокус собрал все, что известно о вражеской атаке баллистикой.

Около 03:30 часов по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Вскоре в Харькове прогремели мощные взрывы, сообщили в местных каналах.

Городской голова Харькова Игорь Терехов атаку подтвердил. По его словам, россияне совершили несколько ударов по Киевскому району города. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Параллельно враг атаковал баллистикой Днепр. В городе прогремела серия мощных взрывов, писали местные СМИ.

В течение ночи россияне также запустили на Днепр большое количество ударных беспилотников. Около 03:00 часов председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о первых последствиях атаки. В городе зафиксированы несколько пожаров и есть повреждения жилых домов.

