"Один случай на миллион": в Днепре в квартиру залетел "Шахед" и не взорвался (фото)

В субботу ночью в самое окно квартиры влетел российский дрон, который не сдетонировал. Филатов считает это настоящим чудом.

Во время ночной массированной атаки на Днепр один из российских "Шахедов" залетел прямо в жилое помещение в многоквартирном доме. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, все жители квартиры остались живы, поскольку российский дрон со взрывчаткой не разорвался.

Окно квартиры, в которую влетел российский ударный беспилотник Фото: соцсети

"Вот и не верь после этого в чудеса", — отмечает городской голова, который подчеркивает, что подобных случаев реально лишь один на миллион.

Местные телеграм-каналы информируют, что "Шахед" попал в дом в жилом районе Тополя.

"Шахед" в оконном проеме Фото: скриншот Российский БПЛА выбросили из окна Фото: скриншот

В сети показывают, как не взорвавшийся дрон выталкивают прямо из окна во двор.

Отметим, из-за массированной атаки россиян на Днепр в городе уже 46 раненых. Среди них пятеро детей, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских ударов по городу погибли пять человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести, но их поиски будут продолжаться.

Напомним, россияне нанесли массированный удар по Украине, атаковав ряд населенных пунктов. Больше всего пострадал город Днепр.

Через некоторое время ВС РФ снова ударили по тому же самому жилому кварталу, который атаковали недавно. В результате атаки повреждения получил многоэтажный жилой дом, погибла женщина, семь человек получили ранения.