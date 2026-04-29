Россия ударила по Харькову дронами: повреждены автобусы и гипермаркет в разных районах, детали

В ночь на 29 апреля российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по разным районам Харькова, в результате чего есть разрушения и пожары.

Повреждены гипермаркет и два автобуса, сообщил председатель харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса — последствия вражеского обстрела в Основянском районе Харькова", — написал Синегубов.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что "прилеты" также зафиксированы в Немышлянском, Слободском и Индустриальном районах города.

В Слободском районе — в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом прилета, выбиты окна, а в Немышлянском районе, в результате попадания вражеского дрона в дерево, повреждены около 10 частных домов.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки по Харькову не было.

