Ночной удар по Полтавской области: "Нафтогаз" подтвердил гибель троих сотрудников (фото)
Три сотрудника компании "Нафтогаз" погибли в результате очередного российского удара по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области ночью 5 мая.
Российские оккупанты повторно атаковали объект, когда туда приехали сотрудники ГСЧС ликвидировать последствия предыдущего удара после отбоя воздушной тревоги. Погибли два спасателя и три сотрудника компании, сообщили в "Нафтогазе". Двое из них — из Полтавской области.
Александру Козину было 49 лет. Он работал начальником технологического цеха по стабилизации конденсата. Александр неоднократно участвовал в ликвидации предварительных ударов. За его мужество он был награжден орденом "За заслуги" III степени от Президента Украины.
Также погиб его ровесник Юрий Мусиенко, машинист технологического насоса технологического цеха стабилизации конденсата.
Как пишет издание "Коло", в знак уважения памяти погибших на территории Машевской общины объявлен трехдневный траур 5, 6 и 7 мая. На период траура предусмотрено приспущение государственных флагов, а также ограничение проведения развлекательных мероприятий.
Третий погибший газовщик — 47-летний Михаил Дуб, сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти. Он — из Харьковской области.
Еще 12 сотрудников нефтегазовой компании получили ранения разной степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая помощь.
"Нафтогаз" выразил соболезнования родным и близким погибших.
По информации ГСЧС, когда спасатели приехали тушить огонь, враг целенаправленно ударил по ним четырьмя ракетами. Погибли два человека: Герой Украины Виктор Кузьменко, более 50 раз ликвидировавший последствия обстрелов, и Дмитрий Скрыль, который на службе в ГСЧС был более 20 лет.
Еще 23 пожарника получили ранения. Трое из них — в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
Напомним, враг атаковал Украину 11 "Искандерами". Взрывы гремели в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Херсонской Черниговской областях, а также в Днепре, Харькове, Чернигове. Также повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в трех областях.
В Чернигове оккупанты ударили по центру города, повредив здание окружной прокуратуры.
Накануне ВС РФ ударили ракетой по центру Мерефы, убив шесть человек и ранив более 30.