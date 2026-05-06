РФ ударила по складу VARUS в Днепре: компания сообщила о гибели сотрудников

Удар российских оккупантов по Днепру вечером 5 апреля унес жизнь четырех человек.

Среди погибших – сотрудники распределительного центра сети супермаркетов VARUS. О трагедии сообщается на странице компании в Facebook.

"Наш распределительный центр в Днепре стал целью вражеской атаки. Самое страшное — мы потеряли коллег. Вражеский удар 05.05.2026 унес жизни людей, которые ежедневно заботились о доставке продуктов в дома. Это невосполнимая потеря. Мы склоняем головы в скорби вместе с родными погибших", — говорится в публикации.

Компания предупредила клиентов, что в результате значительных разрушений в магазинах возможны задержки поставок и ограничение ассортимента, и заверила, что работает над возобновлением поставок.

"Спасибо за ваше понимание и поддержку. Молимся о наших раненых все вместе. Быстрейшего выздоровления всем пострадавшим. Держимся. Выстоим", — заверили в VARUS.

Удар по Днепру 5 мая: что известно

Взрывы в городе начали раздаваться примерно в 19:50. Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении скоростной воздушной цели в направлении Днепра, предупреждая об угрозе удара.

После серии взрывов в городе был зафиксирован пожар на территории предприятия. Местные жители сообщали о густом дыме, который быстро начал подниматься над районом поражения и затягивать небо над городом.

По состоянию на утро 6 мая глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате удара по городу повреждены предприятия.

Погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Из них четверо мужчин 23, 33, 44 и 52 лет в больнице в тяжелом состоянии, 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в результате массированного удара по Украине 5 мая погибли 26 человек, еще более 70 ранены.

Среди тех, кто стал жертвами атак, — спасатели в Полтавской области, а также сотрудники компании "Нафтогаз".