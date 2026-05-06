Работала охранницей: под завалами детсада в Сумах нашли тело женщины

Утром 6 мая россияне продолжают террор мирного населения Украины, запуская беспилотники и КАБы. В результате прилетов двух "Шахедов" в центре Сум разрушено здание детского сада.

На момент удара в нем не было детей, но находились сотрудники дошкольного учебного заведения. Погибла охранница детского сада. Ее тело извлекли из-под завалов, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Две женщины получили ранения, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В сети также показали кадры эвакуации людей из разрушенного здания.

Правоохранители документируют последствия вражеского удара и фиксируют очередное военное преступление России.

Взрывы в городе прогремели около 10:30 утра. Перед этим Воздушные силы предупреждали о том, что группа вражеских дронов направляется в сторону Сум.

Россия уже второй день массированно атакует Украину, несмотря на объявленный Владимиром Зеленским режим тишины с полуночи 6 мая. Только вчера от обстрелов погибли 26 человек в разных регионах Украины, еще 74 получили ранения.

Среди погибших — спасатели, сотрудники газодобывающей компании, работники сети супермаркетов, жители поврежденных и разрушенных ударами врага домов.

Зеленский уже констатировал нарушение Россией перемирия и анонсировал дальнейшие решения после совещания с военными и разведкой.

