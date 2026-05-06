Водоканалы изношены: из-за ударов РФ украинцы могут остаться без воды на месяцы, — эксперт

Украинцы могут остаться без воды на недели или даже месяцы в случае новых массированных ударов РФ по водной инфраструктуре. Наибольшие риски касаются прифронтовых регионов и городов с изношенными водоканалами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, подобная ситуация уже возникала в Киеве после ударов по энергетике осенью прошлого года, когда 70-80% жителей города почти два дня были без воды из-за проблем с резервным питанием канализационно-насосных станций.

"Ликвидация последствий может быть как 1-2 недели, так и месяцы. Все зависит от разрушений", — сказал Попенко.

Он привел примеры Полтавы и Житомира, где из-за аварий на коллекторах жители частично оставались без водоснабжения на несколько недель или более месяца даже без обстрелов.

По словам эксперта, наиболее уязвимыми являются Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

В то же время проблема заключается не только в российских атаках. Попенко заявил, что большинство украинских водоканалов нуждаются в капитальном ремонте и остаются уязвимыми из-за своего технического состояния.

Он также отметил, что часть средств на модернизацию водоканалов, которые Украине предлагали международные партнеры, остались неиспользованными из-за проблем с подготовкой документации. По его словам, в 2008-2015 годах Украина использовала лишь 1,8 миллиарда евро из примерно 16 миллиардов, выделенных на соответствующие программы.

"Средства есть, но мы должны наконец ими пользоваться", — подытожил Попенко.

