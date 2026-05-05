Россия может изменить фокус атак и бить не только по энергетике, но и по водоснабжению. Эксперты предупреждают, что в случае повреждения водоканалов украинцы столкнутся с проблемами с канализацией и графиками подачи воды. Фокус выяснил, какие регионы в зоне риска и что будет с ее качеством после повреждений.

После российских ударов по энергетике под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения. Еще в марте президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что враг хочет, чтобы украинцы имели проблемы с водой.

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", — рассказал президент и подчеркнул необходимость общин сосредоточиться над этим вызовом.

Новая цель РФ — чем опасны атаки на водоканалы летом

Удары по объектам водоснабжения летом могут иметь для городов значительно худшие последствия, чем просто отсутствие воды в кранах. Поскольку есть риск остановки целых систем жизнеобеспечения.

Основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии Фокусу объяснил, что в случае серьезных повреждений водоканал может полностью остановить работу. А это автоматически повлечет за собой проблемы не только для жителей многоквартирных домов.

"Последствия ударов по инфраструктуре водоснабжения могут быть достаточно серьезными, ведь речь идет о полной остановке работы систем жизнедеятельности в городах... Остановка работы водоканала — это фактически и остановка работы канализации", — рассказал эксперт по ЖКХ.

Он напомнил, что услугами водоканалов пользуются не только бытовые потребители, но и крупные предприятия, объекты критической инфраструктуры, системы управления и другие важные городские службы.

Поэтому обстрелы объектов водоснабжения могут парализовать сразу несколько направлений работы города.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии Фокусу отметил, что особенно опасным такой сценарий становится летом, ведь во время теплого сезона система водоснабжения работает с пиковой нагрузкой.

"Летом система работает с пиковой нагрузкой — потребление возрастает на 20-40%. В случае повреждений это быстро приводит к переходу на почасовую подачу воды или вотерауту — полному ее отсутствию", — добавил он.

В зоне риска вся система водоснабжения

Под угрозой российских атак могут оказаться фактически все элементы системы водоснабжения — от насосных станций и сетей до объектов очистки воды и резервного питания. По словам Олега Попенко, в зоне риска находится любой объект водоканала.

"В случае повреждений мы можем столкнуться или с проблемами очистки воды, или с проблемами ее подачи в город", — рассказал он.

Эксперт отметил, что работу водоканала могут остановить не только прямые удары по его объектам, но и повреждение источников питания. Если насосные станции или другие критические элементы системы остаются без электричества, город может физически остаться без воды. Подобная ситуация, напомнил Олег Попенко, уже случалась в Киеве: тогда удары были направлены по объектам "Теплокоммунэнерго" и вызвали проблемы с водоснабжением.

"Система водоснабжения — это сложная сеть взаимосвязанных элементов. Критических узлов много, и публично их детализировать не стоит.

Важно и то, что выход из строя даже одного сегмента разрывает технологическую цепь и может полностью остановить подачу воды. В результате город или его часть может остаться без стабильного водоснабжения на дни или недели", — сказал Артем Шира.

Была питьевая — станет технической: все о качестве воды после повреждений системы

Качество воды будет зависеть от характера повреждений и того, какие именно объекты пострадают в результате обстрелов.

"Удары по объектам водоснабжения могут повлиять на качество воды. Это однозначно. Каким именно оно будет — зависит от характера повреждений", — рассказал Олег Попенко.

По словам эксперта, вода может стать ниже по качеству. Однако прогнозировать это заранее сложно, ведь последствия напрямую зависят от масштаба ударов и технического состояния конкретного водоканала.

Артем Шира отметил, что из-за падения давления и периодические отключения системы, появляется риск вторичного бактериального загрязнения воды.

"Фактически это техническая вода. Поэтому нужно организовывать подвоз питьевой воды, для питья использовать исключительно бутилированную или воду после доочистки (кипячения, фильтра обратного осмоса)", — добавил вице-президент Украинской водной ассоциации.

Быстро восстановить водоканалы не получится

Быстро заменить поврежденные объекты водоснабжения почти невозможно. Артем Шира рассказал, что даже минимальное восстановление критических объектов водоснабжения требует длительного ремонта.

"Даже минимальный ремонт критических объектов затянется на недели, а полноценное восстановление продлится месяцами из-за сложности оборудования, больших диаметров труб, зависимости от электричества и дефицита запчастей", — объяснил он.

Олег Попенко в свою очередь добавил, что сроки восстановления водоснабжения могут существенно отличаться, ведь все зависит от масштаба повреждений и их последствий.

По его словам, даже без ракетных ударов аварии на ключевых объектах водоканала могут потребовать длительного ремонта. Например, в Полтаве восстановление центрального коллектора длилось более месяца, тогда как в Житомире с подобной проблемой справились за несколько недель.

Эксперт по ЖКХ рассказал, что во время серьезных аварий общины часто вынуждены организовывать именно подвоз воды.

"В большинстве случаев резервное водоснабжение — это привозная вода на определенный период", — отметил Попенко.

Какие регионы могут остаться без воды из-за обстрелов

В зоне повышенного риска прежде всего находятся регионы, приближенные к боевым действиям. Именно там водоканалы могут пострадать как от прямых ударов, так и от повреждения энергетической или другой критической инфраструктуры, от которой зависит подача воды.

"Если говорить о водоканалах, которые расположены в зоне боевых действий или вблизи нее, то в зоне риска — Сумской, Харьковский, Днепропетровский, Запорожский, Николаевский и Херсонский водоканалы. Именно они могут больше всего пострадать от ударов", — объяснил Олег Попенко.

Однако, эксперты отметили, что к возможным атакам стоит готовиться не только прифронтовым регионам, но и всей Украине.

"Фактически вся Украина в зоне риска. Современная система централизованная и часто не имеет никакого резервирования, поэтому риск не привязан только к фронту. Поэтому готовиться должны все регионы", — рассказал Артем Шира.

В то же время Олег Попенко отметил, что ситуация с водоканалами в Украине в целом остается сложной, в частности из-за технического состояния, нехватки работников и ресурсов.

Графики подачи воды — возможен ли сценарий, как со светом

В случае ударов по объектам водоснабжения украинские города могут столкнуться с графиками подачи воды. При этом это будет зависеть не только от масштаба обстрелов, но и от того, насколько каждый город подготовился к возможным авариям.

"Что касается графиков подачи воды, здесь все зависит от того, как подготовился каждый город: есть ли резервное питание, как будут влиять обстрелы и будут ли они вообще. Только после этого можно говорить, возможны ли отключения", — отметил Олег Попенко.

По его словам, водоканалы могут переходить на почасовую работу, если не имеют достаточного питания или вынуждены работать на генераторах. В таких случаях общины могут ограничивать подачу воды, чтобы уменьшить нагрузку на систему и не допустить ее полной остановки.

Артем Шира считает, что в случае попадания графики подачи воды могут стать базовым сценарием.

"Если есть попадание — графики это базовый сценарий. Это управляемое ограничение, которое позволяет удержать систему. Худший сценарий — вотераут, то есть полное отсутствие воды, когда система физически не может работать", — объяснил он.

Отдельно Олег Попенко обратил внимание на техническое состояние самих водоканалов. Он отметил, что из-за изношенности инфраструктуры сложно предсказать, какой именно водоканал может выйти из строя завтра или послезавтра. Поэтому проблемы с водой могут возникать не только из-за обстрелов, но и из-за аварий или поломок на критических объектах.

Напомним, из-за риска атак РФ на системы водоснабжения в Украине, в правительстве призывают украинцев заранее позаботиться о запасе воды. Речь идет о базовом резерве, который поможет продержаться в случае перебоев.