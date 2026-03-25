Под угрозой вода и транспорт: эксперты спрогнозировали, когда РФ возобновит обстрелы энергетики

Российские оккупанты, вероятно, сделают своими целями на весеннюю кампанию системы водоснабжения и транспорт. А уже летом враг может возобновить удары по украинской энергетике.

Такие прогнозы сделали эксперты — доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в комментарии "ТСН.ua".

В частности, Длигач объясняет, что Россия вряд ли остановит войну сейчас, ведь для этого нет серьезных причин. РФ способна в дальнейшем финансировать войну рублями и нанимать рабочих за копейки. В то же время международные партнеры имеют все меньше рычагов влияния на Кремль.

"Мир в шоке от того, что делает администрация Трампа в Иране, запасы оружия в мире уменьшаются, отвечать нечем особо. Перспективы того, как выходить из этой ситуации — непонятны. Соответственно, фокуса внимания на Украине нет", — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, существуют силы, которые хотят, чтобы Украина согласилась на условия Кремля и позволила России взять паузу для подготовки к следующим волнам войны. Однако он убежден, что в Украине это понимают.

Он также верит, что в следующие 2-2,5 года, пока Дональд Трамп будет президентом США, она сможет продолжать свое давление.

"Возможно, Вэнс (вице-президент США Джей Ди Вэнс — ред.) заменит Трампа раньше, но в любом случае РФ рассчитывает, что у нее есть как минимум два с половиной года для продолжения давления. Единственный шанс для нас — переходить в стратегическую оборону и усиливать дальнобойные удары по России. Сейчас для России война стоит гораздо дешевле, чем для Украины. Вопрос не в том, остановится ли Россия. Россия не остановится", — отметил он.

Зато задача Украины — сделать войну против РФ дороже, чтобы в Кремле понимали бесперспективность войны.

Зато, если следующим президентом США будет не Вэнс, а, например, действующий госсекретарь Марко Рубио, то Украина будет иметь больше шансов.

Россия продолжит обстрелы

Андрей Длигач отмечает, что российские обстрелы направлены на то, чтобы ослабить Украину, "завалить" экономику, а также сделать так, чтобы общество начало давить на политиков относительно переговоров.

При этом он убежден, что сейчас в Украине частично растет процент тех, кто готов на территориальные уступки для России.

"Это говорит о провале нашей коммуникационной кампании, о том, что резерв устойчивости тоже исчерпывается. Поэтому нам нужно изменить стратегию внутри страны, сделать акцент на усилении человеческого капитала, на увеличении нашей внутренней способности. Россия посыплется тогда, когда война для нее будет слишком дорогой — надо переносить войну на территорию России", — говорит Длигач.

В то же время он убежден, что всем сторонам сейчас нужны переговоры: РФ, чтобы затягивать время, США для того, чтобы доказать, что они — страна-миротворец, а Украине из-за того, что наша страна не побеждает в войне.

"Россия не может выйти из переговоров, потому как будет в глазах Трампа выглядеть разрушителями, Украина — по тем же причинам. Штаты не могут выйти, потому как это будет поражение для администрации. Европа не может выйти, потому как не способна обеспечить Украине полноценную экономическую и безопасностную устойчивость, не может нам дать достаточно оружия. Китаю, конечно, нравится затяжной сценарий, потому как он истощает Запад, истощает Россию. Китай — единственная сторона, которая не истощается, а зарабатывает на этой войне", — пояснил он.

В то же время Украина должна производить больше компонентов и конечной военной продукции, а также наносить удары по России, чтобы война стала дорогой для Кремля.

Зато Валерий Пекарь считает, что Россия не может остановить войну из-за ряда экономических, политических и военных проблем. Поэтому в ближайшее время вряд ли будет остановка войны, зато Россия будет давить на фронте и наносить новые обстрелы.

Целью обстрелов Украины Россией станут попытки сделать жизнь украинцев как можно тяжелее. Поэтому весной цели будут связаны с системой водоснабжения и транспортом, а летом возобновятся обстрелы энергетики.

"Подробнее о причинах, почему Россия не может остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять. Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению надо показать хоть какую-то победу, иначе "Акела промахнулся", царь ненастоящий. Наконец, четвертое, главное — непонятно, куда девать 700 тысяч убийц, грабителей и насильников, которые привыкли получать нормальные деньги, — их нельзя возвращать домой, в нищету и безысходность, потому что разнесут Россию на куски", — резюмирует Пекарь.

Ранее Фокус рассказывал, что 23-24 марта враг задействовал 982 средства воздушного поражения для атаки, большинство из которых — беспилотники. В ISW объяснили, для чего Кремль решил осуществить столь масштабную атаку.

Напомним, Фокус писал, что россияне атаковали Львов дронами. Произошел прилет в центральную часть города. Пострадало наследие ЮНЕСКО — историческая церковь святого Андрея.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске, где дрон попал возле роддома. В медицинском учреждении вылетели окна. Позже стало известно, что жертвами атаки российских "Шахедов" на Ивано-Франковск 24 марта стали военнослужащий Национальной гвардии и его несовершеннолетняя дочь. Мужчина вместе с девочкой пришел в перинатальный центр, где его жена недавно родила ребенка.