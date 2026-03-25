Крупнейшая атака за всю войну: в ISW объяснили цель российского обстрела Украины 24 марта

Российские оккупанты с вечера 23 марта до вечера 24 марта совершили самую большую атаку с начала войны. Всего было использовано 982 средств воздушного поражения, большинство из которых — беспилотники.

Рост уровня возможностей врага наносить удары по Украине связан с тем, что из-за войны на Ближнем Востоке Киев получает все меньше ракет Patriot. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

После завершения ночной и дневной атаки в Воздушных силах отчитались, что враг применил 34 ракеты и 392 дрона ночью, а также 556 дронов днем. При этом днем россияне атаковали больше регионов, чем это было днем. Большинство беспилотников во время дневной атаки было выпущено с севера.

Под атакой оказалась гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктуру в Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. В результате обстрелов есть по меньшей мере четверо погибших и много раненых.

Россияне изменили тактику ударов

Аналитики ISW объяснили, что тактика ударов 23-24 марта является нетипичной по сравнению с обычными атаками россиян. По их мнению, теперь РФ может угрожать большему количеству регионов Украины чаще и непропорционально влиять на гражданские районы.

Советник министра обороны Украины по вопросам оборонных технологий, эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что россияне пытаются выявить слабость украинской ПВО и воспользоваться этими слабыми местами.

Зато глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что для таких атак россияне долгое время накапливали ресурсы.

При этом россияне часто не используют для атак ракеты или выпускают мало ракет, чтобы накопить их для нанесения массированного удара. Во время массированного удара россияне пытаются отвлекать работу ПВО, выпуская немало дронов. В то же время, по мнению аналитиков, сейчас РФ могла накопить и дальнобойные ударные дроны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский предупреждали, что целью врага является запускать по 1000 ударных беспилотников в сутки. Последняя атака является ближайшей по количеству воздушных целей к этому числу. Однако украинское командование предупреждало, что эти атаки начнутся еще до осени 2025 года.

РФ хочет влиять на переговоры

При этом Россия нередко проводит свои массированные атаки во время, до или после переговоров о завершении войны. Последняя атака, по мнению ISW, может быть связана с двусторонними переговорами между Украиной и США во Флориде 21 и 22 марта.

"Все более масштабные и разнообразные пакеты ударов России продолжают подчеркивать критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, как с помощью высококачественных систем противовоздушной обороны Patriot американского производства, которые могут эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам, так и других низших форм противовоздушной обороны, для создания целостной, хорошо оснащенной системы ПВО. Россия, вероятно, стремится воспользоваться глобальной нехваткой перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы эскалировать свою ударную кампанию против Украины", — резюмировали в ISW.

Напомним, Фокус писал, что россияне атаковали Львов дронами. Произошел прилет в центральную часть города. Пострадало наследие ЮНЕСКО — историческая церковь святого Андрея.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске, где дрон попал возле роддома. В медицинском учреждении вылетели окна. Позже стало известно, что жертвами атаки российских "Шахедов" на Ивано-Франковск 24 марта стали военнослужащий Национальной гвардии и его несовершеннолетняя дочь. Мужчина вместе с девочкой пришел в перинатальный центр, где его жена недавно родила ребенка.

После атаки начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат рассказал, что для отражения последней атаки врага были задействованы все имеющиеся средства от авиации до малой ПВО и мобильных огневых групп.