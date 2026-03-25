Найбільша атака за всю війну: у ISW пояснили мету російського обстрілу України 24 березня

Російські окупанти з вечора 23 березня до вечора 24 березня здійснили найбільшу атаку від початку війни. Загалом було використано 982 засоби повітряного ураження, більшість з яких — безпілотники.

Зростання рівня можливостей ворога завдавати ударів по Україні пов'язане з тим, що через війну на Близькому Сході Київ отримує все менше ракет Patriot. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після завершення нічної і денної атаки у Повітряних силах відзвітували, що ворог застосував 34 ракети і 392 дрони вночі, а також 556 дронів вдень. При цьому вдень росіяни атакували більше регіонів, ніж це було вдень. Більшість безпілотників під час денної атаки було випущено з півночі.

Під атакою опинилася цивільна, енергетична та транспортна інфраструктуру у Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій та Запорізькій областях. Внаслідок обстрілів є щонайменше четверо загиблих та багато поранених.

Росіяни змінили тактику ударів

Аналітики ISW пояснили, що тактика ударів 23-24 березня є нетиповою, порівняно зі звичайними атаками росіян. На їхню думку, тепер РФ може загрожувати більшій кількості регіонів України частіше та непропорційно впливати на цивільні райони.

Радник міністра оборони України з питань оборонних технологій, експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що росіяни намагаються виявити слабкість української ППО та скористатися цими слабкими місцями.

Натомість очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що для таких атак росіяни довгий час накопичували ресурси.

При цьому росіяни часто не використовувють для атак ракети або випускають мало ракет, аби накопичити їх для завдання масованого удару. Під час масованого удару росіяни намагаються відволікати роботу ППО, випускаючи чимало дронів. Водночас, на думку аналітиків, зараз РФ могла накопичити і далекобійні ударні дрони.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський попереджали, що ціллю ворога є запускати по 1000 ударних безпілотників на добу. Остання атака є найближчою за кількість повітряних цілей до цього числа. Однак українське командування попереджало, що ці атаки почнуться ще до осені 2025 року.

РФ хоче впливати на перемовини

При цьому Росія нерідко проводить свої масовані атаки під час, до або після переговорів про завершення війни. Остання атака, на думку ISW, може бути пов'язана з двосторонніми переговорами між Україною та США у Флориді 21 і 22 березня.

"Усе більш масштабні та різноманітні пакети ударів Росії продовжують підкреслювати критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, як за допомогою високоякісних систем протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протидіяти російським балістичним ракетам, так і інших нижчих форм протиповітряної оборони, для створення цілісної, добре оснащеної системи ППО. Росія, ймовірно, прагне скористатися глобальною нестачею перехоплювачів Patriot та поточною війною на Близькому Сході, щоб ескалувати свою ударну кампанію проти України", — резюмували в ISW.

Нагадаємо, Фокус писав, що росіяни атакували Львів дронами. Стався приліт у центральну частину міста. Постраждала спадщина ЮНЕСКО – історична церква святого Андрія.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську, де дрон поцілив біля пологового будинку. У медичному закладі вилетіли вікна. Пізніше стало відомо, що жертвами атаки російських "Шахедів" на Івано-Франківськ 24 березня стали військовослужбовець Національної гвардії та його неповнолітня донька. Чоловік разом із дівчинкою прийшов до перинатального центру, де його дружина нещодавно народила дитину.

Після атаки начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для відбиття останньої атаки ворога були задіяні всі наявні засоби від авіації до малої ППО та мобільних вогневих груп.