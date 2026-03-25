Під загрозою вода та транспорт: експерти спрогнозували, коли РФ відновить обстріли енергетики

Російські окупанти, ймовірно, зроблять своїми цілями на весняну кампанію системи водопостачання та транспорт. А вже влітку ворог може відновити удари по українській енергетиці.

Такі прогнози зробили експерти — доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар у коментарі "ТСН.ua".

Зокрема, Длігач пояснює, що Росія навряд зупинить війну зараз, адже для цього немає серйозних причин. РФ здатна надалі фінансувати війну рублями та наймати робітників за копійки. Водночас міжнародні партнери мають все менше важелів впливу на Кремль.

"Світ у шоці від того, що вчиняє адміністрація Трампа в Ірані, запаси зброї у світі зменшуються, відповідати немає чим особливо. Перспективи того, як виходити з цієї ситуації — незрозумілі. Відповідно, фокусу уваги на Україні немає", — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, існують сили, які хочуть, аби Україна погодилася на умови Кремля та дала змогу Росії взяти паузу для підготовки до наступних хвиль війни. Однак він переконаний, що в Україні це розуміють.

Він також вірить, що у наступні 2-2,5 роки, поки Дональд Трамп буде президентом США, вона матиме змогу продовжувати свій тиск.

"Можливо, Венс (віце-президент США Джей Ді Венс — ред.) замінить Трампа раніше, але в будь-якому разі РФ розраховує, що у неї є щонайменше два з половиною роки для продовження тиску. Єдиний шанс для нас — переходити у стратегічну оборону та посилювати далекобійні удари по Росії. Зараз для Росії війна коштує набагато дешевше, ніж для України. Питання не в тому, чи зупиниться Росія. Росія не зупиниться", — зазначив він.

Натомість завдання України — зробити війну проти РФ дорожчою, аби у Кремлі розуміли безперспективність війни.

Натомість, якщо наступним президентом США буде не Венс, а, наприклад, чинний держсекретар Марко Рубіо, то Україна матиме більше шансів.

Росія продовжить обстріли

Андрій Длігач наголошує, що російські обстріли спрямовані на те, аби послабити Україну, "завалити" економіку, а також зробити так, щоб суспільство почало тиснути на політиків щодо перемовин.

При цьому він переконаний, що наразі в Україні частково зростає відсоток тих, хто готовий на територіальні поступки для Росії.

"Це каже про провал нашої комунікаційної кампанії, про те, що резерв стійкості теж вичерпується. Тому нам потрібно змінити стратегію всередині країни, зробити акцент на посиленні людського капіталу, на збільшенні нащої внутрішньої спроможності. Росія посиплеться тоді, коли війна для неї буде надто дорогою — треба переносити війну на територію Росії", — каже Длігач.

Водночас він переконаний, що всім сторонам зараз потрібні перемовини: РФ, аби затягувати час, США задля того, щоб довести, що вони — країна-миротворець, а Україні через те, що наша країна не перемагає у війні.

"Росія не може вийти з переговорів, тому як буде в очах Трампа виглядати руйнівниками, Україна — з тих же причин. Штати не можуть вийти, тому як це буде поразка для адміністрації. Європа не може вийти, тому як не спроможна забезпечити Україні повноцінну економічну та безпекову стійкість, не може нам дати достатньо зброї. Китаю, звичайно, подобається затяжний сценарій, тому як він виснажує Захід, виснажує Росію. Китай — єдина сторона, яка не виснажується, а заробляє на цій війні", — пояснив він.

Водночас Україна повинна виробляти більше компонентів та кінцевої військової продукції, а також завдавати ударів по Росії, аби війна стала дорогою для Кремля.

Натомість Валерій Пекар вважає, що Росія не може зупинити війну через низку економічних, політичних та військових проблем. Через це найближчим часом навряд буде зупинка війни, натомість Росія тиснутиме на фронті та завдаватиме нові обстріли.

Метою обстрілів України Росією стануть спроби зробити життя українців якомога важчим. Тож навесні цілі будуть пов’язані з системою водопостачання та транспортом, а влітку відновляться обстріли енергетики.

"Детальніше про причини, чому Росія не може зупинити війну. По-перше, економіку не можна перевести назад на цивільні рейки без величезних інвестицій, яких нема де взяти. По-друге, всі вищі еліти є безпосередніми бенефіціарами війни, і ці вигоди нема чим замінити. По-третє, населенню треба показати хоч якусь перемогу, бо інакше "Акела промахнувся", цар несправжній. Нарешті, четверте, головне — незрозуміло, куди дівати 700 тисяч убивць, грабіжників і ґвалтівників, які звикли отримувати нормальні гроші, — їх не можна повертати додому, у злидні й безвихідь, бо рознесуть росію на шматки", — резюмує Пекар.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську, де дрон поцілив біля пологового будинку. У медичному закладі вилетіли вікна. Пізніше стало відомо, що жертвами атаки російських "Шахедів" на Івано-Франківськ 24 березня стали військовослужбовець Національної гвардії та його неповнолітня донька. Чоловік разом із дівчинкою прийшов до перинатального центру, де його дружина нещодавно народила дитину.