Росія може змінити фокус атак і бити не лише по енергетиці, а й по водопостачанню. Експерти попереджають, що у разі пошкодження водоканалів українці зіткнуться з проблемами з каналізацією та графіками подачі води. Фокус з’ясував, які регіони у зоні ризику та що буде з її якістю після пошкоджень.

Після російських ударів по енергетиці під загрозою можуть опинитися об’єкти водопостачання. Ще в березні президент України Володимир Зеленський попереджав, що ворог хоче, аби українці мали проблеми з водою.

"Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", — розповів президент та наголосив на необхідності громад зосередитися над цим викликом.

Нова ціль РФ — чим небезпечні атаки на водоканали влітку

Удари по об’єктах водопостачання влітку можуть мати для міст значно гірші наслідки, ніж просто відсутність води у кранах. Оскільки є ризик зупинення цілих систем життєзабезпечення.

Засновник громадського об’єднання “Союз споживачів комунальних послуг” Олег Попенко у коментарі Фокусу пояснив, що у разі серйозних пошкоджень водоканал може повністю зупинити роботу. А це автоматично потягне за собою проблеми не лише для мешканців багатоквартирних будинків.

“Наслідки ударів по інфраструктурі водопостачання можуть бути досить серйозними, адже йдеться про повне зупинення роботи систем життєдіяльності в містах… Зупинка роботи водоканалу — це фактично і зупинка роботи каналізації”, — розповів експерт з ЖКГ.

Він нагадав, що послугами водоканалів користуються не тільки побутові споживачі, а й великі підприємства, об’єкти критичної інфраструктури, системи управління та інші важливі міські служби.

Тому обстріли об’єктів водопостачання можуть паралізувати одразу кілька напрямів роботи міста.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира у коментарі Фокусу наголосив, що особливо небезпечним такий сценарій стає влітку, адже під час теплого сезону система водопостачання працює з піковим навантаженням.

“Влітку система працює з піковим навантаженням — споживання зростає на 20-40%. У разі пошкоджень це швидко призводить до переходу на погодинне подавання води або вотерауту — повної її відсутності”, — додав він.

У зоні ризику вся система водопостачання

Під загрозою російських атак можуть опинитися фактично всі елементи системи водопостачання — від насосних станцій і мереж до об’єктів очищення води та резервного живлення. За словами Олега Попенко, у зоні ризику перебуває будь-який об’єкт водоканалу.

“У разі пошкоджень ми можемо зіткнутися або з проблемами очищення води, або з проблемами її подачі в місто”, — розповів він.

Експерт зауважив, що роботу водоканалу можуть зупинити не лише прямі удари по його об’єктах, а й пошкодження джерел живлення. Якщо насосні станції або інші критичні елементи системи залишаються без електрики, місто може опинитися без води. Подібна ситуація, нагадав Олег Попенко, вже траплялася в Києві: тоді удари були спрямовані по об’єктах “Теплокомуненерго” спричинили проблеми з водопостачанням.

“Система водопостачання — це складна мережа взаємопов’язаних елементів. Критичних вузлів багато, і публічно їх деталізувати не варто.

Важливо і те, що вихід з ладу навіть одного сегмента розриває технологічний ланцюг і може повністю зупинити подачу води. У результаті місто або його частина може залишитися без стабільного водопостачання на дні або тижні”, — сказав Артем Шира.

Була питна — стане технічною: все про якість води після пошкоджень системи

Якість води залежатиме від характеру пошкоджень і того, які саме об’єкти постраждають внаслідок обстрілів.

“Удари по об'єктах водопостачання можуть вплинути на якість води. Це однозначно. Якою саме вона буде — залежить від характеру пошкоджень”, — розповів Олег Попенко.

За словами експерта, вода може стати нижчою за якістю. Однак прогнозувати це наперед складно, адже наслідки напряму залежать від масштабу ударів і технічного стану конкретного водоканалу.

Артем Шира наголосив, що через падіння тиску і періодичні відключення системи, з’являється ризик вторинного бактеріального забруднення води.

У разі пошкоджень об"єктів водопостачання потрібно буде організовувати підвіз питної води

“Фактично це технічна вода. Тому потрібно організовувати підвіз питної води, для пиття використовувати виключно бутильовану або воду після доочищення (кип’ятіння, фільтра зворотного осмосу)”, — додав віцепрезидент Української водної асоціації.

Швидко відновити водоканали не вийде

Швидко замінити пошкоджені об’єкти водопостачання майже неможливо. Артем Шира розповів, що навіть мінімальне відновлення критичних об’єктів водопостачання потребує тривалого ремонту.

“Навіть мінімальний ремонт критичних об’єктів затягнеться на тижні, а повноцінне відновлення триватиме місяцями через складність обладнання, великі діаметри труб, залежність від електрики та дефіцит запчастин”, — пояснив він.

Олег Попенко своєю чергою додав, що терміни відновлення водопостачання можуть суттєво відрізнятися, адже все залежить від масштабу пошкоджень та їхніх наслідків.

За його словами, навіть без ракетних ударів аварії на ключових об’єктах водоканалу можуть потребувати тривалого ремонту. Наприклад, у Полтаві відновлення центрального колектора тривало понад місяць, тоді як у Житомирі з подібною проблемою впоралися за кілька тижнів.

Швидко відновити пошкоджені об"єкти водопостачання не вийде

Експерт з ЖКГ розповів, що під час серйозних аварій громади часто змушені організовувати саме підвіз води.

“У більшості випадків резервне водопостачання — це привізна вода на певний період”, — зазначив Попенко.

Які регіони можуть залишитися без води через обстріли

У зоні підвищеного ризику насамперед перебувають регіони, наближені до бойових дій. Саме там водоканали можуть постраждати як від прямих ударів, так і від пошкодження енергетичної чи іншої критичної інфраструктури, від якої залежить подача води.

“Якщо говорити про водоканали, які розташовані в зоні бойових дій або поблизу неї, то в зоні ризику — Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський і Херсонський водоканали. Саме вони можуть найбільше постраждати від ударів”, — пояснив Олег Попенко.

Однак, експерти наголосили, що до можливих атак варто готуватися не лише прифронтовим регіонам, а й усій Україні.

“Фактично вся Україна у зоні ризику. Сучасна система централізована і часто не має жодного резервування, тому ризик не прив’язаний лише до фронту. Тому готуватись мають всі регіони”, — розповів Артем Шира.

Водночас Олег Попенко зауважив, що ситуація з водоканалами в Україні загалом залишається складною, зокрема через технічний стан, нестачу працівників та ресурсів.

Графіки подачі води — чи можливий сценарій, як зі світлом

У разі ударів по об’єктах водопостачання українські міста можуть зіткнутися з графіками подачі води. Водночас це залежатиме не лише від масштабу обстрілів, а й від того, наскільки кожне місто підготувалося до можливих аварій.

В Україні можуть застосовувати графіки подачі води

“Щодо графіків подачі води, тут усе залежить від того, як підготувалося кожне місто: чи є резервне живлення, як впливатимуть обстріли та чи будуть вони взагалі. Лише після цього можна говорити про можливі відключення”, — зазначив Олег Попенко.

За його словами, водоканали можуть переходити на погодинну роботу, якщо не мають достатнього живлення або змушені працювати на генераторах. У таких випадках громади можуть обмежувати подачу води, щоб зменшити навантаження на систему і не допустити її повної зупинки.

Артем Шира вважає, що у разі влучання графіки подачі води можуть стати базовим сценарієм.

“Якщо є влучання — графіки це базовий сценарій. Це кероване обмеження, яке дозволяє утримати систему. Гірший сценарій — вотераут, тобто повна відсутність води, коли система фізично не може працювати”, — пояснив він.

Окремо Олег Попенко звернув увагу на технічний стан самих водоканалів. Він наголосив, що через зношеність інфраструктури складно передбачити, який саме водоканал може вийти з ладу завтра чи післязавтра. Тому проблеми з водою можуть виникати не лише через обстріли, а й через аварії або поломки на критичних об’єктах.

Нагадаємо, через ризик атак РФ на системи водопостачання в Україні, в уряді закликають українців завчасно подбати про запас води. Йдеться про базовий резерв, який допоможе протриматися у разі перебоїв.