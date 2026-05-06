Первые кадры после удара по садику в Сумах: как спасают людей из здания, снесенного ВС РФ (видео)

Утром 6 мая Вооруженные силы Российской Федерации ударили дроном по зданию детского сада в Сумах, и взрыв разбил верхний этаж, показали видео места событий. Спасатели начали выносить раненых, которых спускали со второго этажа и клали на носилки. Спасательные работы проходили в условиях угрозы повторного удара РФ.

Группа спасателей ГСЧС стояла на раскладной лестнице и передавали из рук в руки пострадавшего человека, видим на кадрах медиа "Суспільне Суми". Тем временем разбитое российским ударом здание горит, а из окон выглядывают языки открытого огня. Вокруг поврежденного детского сада — десятки работников ГСЧС и прохожие, которые пытаются спасти людей.

Удар по Сумах — что произошло 6 мая

Отметим, утром 6 мая ВС РФ ударили по Сумах, заявили в военной администрации. Россияне использовали два ударных дрона, который попал по зданию детского сада. На момент публикации данных о пострадавших не было. И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что садик, по которому ударили ВС РФ, расположен в центре города: расстояние до линии боев — около 25-35 км.

На российское преступление откликнулся глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Чиновник написал в Telegram, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре.

Обстрел Сум — детали

Воздушные силы ВСУ информировали о воздушной угрозе для Сум: в 10:40 появились первые данные о движении БПЛА РФ. Тогда же командование написало, что дрон двигался прямым курсом на Сумы, а через 20 минут — об угрозе с северного направления. Между тем местные паблики сообщили, что первый взрыв над центром города слышали около 10:20, через 5-10 мин — еще один: суммарно насчитали 3-7 "Шахеды" (до 12:00), а точки, где их видели — это, например, проспект Победы. Тем временем "Кордон. Медиа" написало, что получили ранения две женщины, но официальных данных пока нет.

Удар по Сумах нанесли утром 6 мая — в день, когда должно было начаться перемирие, предложенное Украиной 3 мая. При этом накануне ВС РФ запустили КАБы по Краматорску, Запорожью, Днепру, убив в течение суток 26 гражданских людей, получили ранения — более сотни. Ночью состоялась очередная воздушная атака: согласно данным Воздушных сил, россияне использовали 108 дронов различных типов.

Напоминаем, утром 6 мая глава МИД Андрей Сибига отреагировал на атаки ВС РФ, которые произошли в ответ на предложение прекращения огня, которое должно было начаться 6 мая.