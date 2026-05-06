Перші кадри після удару по садочку в Сумах: як рятують людей з будівлі, знесеної ЗС РФ (відео)

Зранку 6 травня Збройні сили Російської Федерації вдарили дроном по будівлі дитячого садка в Сумах, і вибух розтрощив верхній поверх, показали відео місця подій. Рятувальники почали виносити поранених, яких спускали з другого поверху та клали на ноші. Рятувальні роботи відбувались в умовах загрози повторного удару РФ.

Група рятувальників ДСНС стояла на розкладних сходах та передавали з рук в руки постраждалу людину, бачимо на кадрах медіа "Суспільне Суми". Тим часом розбита російським ударом будівля горить, а з вікон визирають язики відкритого вогню. Навколо пошкодженого дитячого садка — десятки працівників ДСНС та перехожі, які намагаються врятувати людей.

Удар по Сумах — що сталось 6 травня

Зазначимо, зранку 6 травня ЗС РФ вдарили по Сумах, заявили у військовій адміністрації. Росіяни використали два ударні дрони, який влучив по будівлі дитячого садка. На момент публікації даних про постраждалих не було. В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що садок, по якому вдарили ЗС РФ, розташований у центрі міста: відстань до лінії боїв — близько 25-35 км.

На російський злочин відгукнувся глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Посадовець написав у Telegram, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі.

Обстріл Сум — деталі

Повітряні сили ЗСУ інформували про повітряну загрозу для Сум: о 10:40 з'явились перші дані про рух БпЛА РФ. Тоді ж командування написало, що дрон рухався прямим курсом на Суми, а за 20 хвилин — про загрозу з північного напрямку. Тим часом місцеві пабліки повідомили, що перший вибух над центром міста чули близько 10:20, за 5-10 хв — ще один: сумарно нарахували 3-7 "Шахеди" (до 12:00), а точки, де їх бачили — це, наприклад, проспект Перемоги. Тим часом "Кордон. Медіа" написало, що отримали поранення дві жінки, але офіційних даних поки що немає.

Удар по Сумах завдали зранку 6 травня — у день, коли мало б початись перемир'я, запропоноване Україною 3 травня. При цьому напередодні ЗС РФ запустили КАБи по Краматорську, Запоріжжю, Дніпру, вбивши протягом однієї доби 26 цивільних людей, отримали поранення — понад сотня. Вночі відбулась чергова повітряна атака: згідно з даними Повітряних сил, росіяни використали 108 дронів різни типів.

Нагадуємо, зранку 6 травня глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на атаки ЗС РФ, які стались у відповідь на пропозицію припинення вогню, яке мало початись 6 травня.