РФ вдарила по Україні двома "Орєшніками": Зеленський розповів Трампу, де впали ракети (фото)

Президент України Володимир Зеленський у листі до президента США Дональда Трампа заявив, що під час масованої російської атаки в ніч на 24 травня Росія застосувала проти України дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік". За словами глави держави, одна з ракет влучила у Київській області, а інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області.

На своїй сторінці у соцмережі X американський журналіст Барак Равід оприлюднив лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа, у якому йдеться про наслідки одного з наймасштабніших російських ударів по Україні за останній час.

У зверненні Зеленський повідомив, що в ніч на 24 травня Росія здійснила комбіновану атаку із застосуванням 54 крилатих ракет, 30 балістичних ракет, трьох гіперзвукових ракет "Циркон", двох аеробалістичних ракет "Кинджал", а також близько 600 ударних дронів, значна частина яких — іранські "Шахеди".

Також президент України наголосив, що цієї ж ночі російська армія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік". За його словами, одна з них вдарила по Київській області — у районі Білої Церкви, інша ж, за попередніми даними, впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

У листі Зеленський зазначив, що внаслідок атаки постраждали майже 100 людей, є загиблі та значні руйнування цивільної інфраструктури.В цілому, пошкоджень зазнали 352 житлові будинки, 19 навчальних закладів і два музеї. Зокрема, був зруйнований музей Чорнобиля, який нещодавно відновили до 40-х роковин катастрофи на ЧАЕС, а також пошкоджений Національний художній музей.

Ба більше, у цьому ж зверненні президент України вкотре закликав США посилити підтримку української системи протиповітряної оборони.За його словами, саме комплекси Patriot залишаються найефективнішим засобом перехоплення російських балістичних ракет, а Україна наразі майже повністю залежить від американської допомоги у цьому напрямку.

Також Зеленський наголосив, що Україна готова купувати додаткові системи Patriot і ракети-перехоплювачі, а також запропонувала США та європейським партнерам спільне виробництво цих систем під американським контролем.

Крім того, у цьому документі глава держави подякував США за військову підтримку, зокрема за передачу Україні комплексів Javelin, HIMARS, ракет ATACMS, бронемашин Bradley та винищувачів F-16. Він також додав, що саме американська зброя дозволила Україні стримати російські війська та суттєво посилити обороноздатність держави.

До оприлюднення повноцінного тексту листа, видання Kyiv Independent писало, що головною метою цього термінового зверненя стало попередження про критичну ситуацію з протиракетною обороною України. У зверненні до Дональда Трампа президент Володимир Зеленський наголосив, що через постійні масовані російські атаки запаси ракет для систем Patriot стрімко скорочуються, а без нових поставок Україні буде дедалі важче захищати свій повітряний простір від ракетних ударів.

Удар "Орєшніком" по Україні 24 травня — що про це відомо

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". За даними Повітряних сил ЗСУ, ракету випустили з полігону Капустін Яр в Астраханській області РФ, а впала вона у районі Білої Церкви на Київщині.Після удару у місті сталася пожежа в гаражному кооперативі, також були пошкоджені будівлі одного з підприємств.

Згодом у Defense Express пояснили, що удар росіян ракетою "Орєшнік" по Україні мав радше психологічну мету, аніж військовий сенс. Адже міф про "кінетичну" руйнівність "Орєшніка" було спростовано першими результатами дослідження місця удару по Білій Церкві. Загалом, наслідки ударуцієї ракети містять 36 блоків та умовно є еквівалентом удару 36 "Шахедам" з посиленою бойовою частиною.

Крім того, у моніторингових каналах з’явилися кадри атаки, на яких зафіксовано ймовірні елементи бойових частин "Орєшніка", що могли впасти в іншому районі, а не лише в Білій Церкві. За попередніми даними, Росія могла запустити дві такі ракети, одна з яких не долетіла до цілі та, ймовірно, розпалася на тимчасово окупованій території Донеччини в напрямку Авдіївки.