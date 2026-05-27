РФ ударила по Украине двумя "Орешниками": Зеленский рассказал Трампу, где упали ракеты (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 24 мая Россия применила против Украины две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". По словам главы государства, одна из ракет попала в Киевской области, а другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

На своей странице в соцсети X американский журналист Барак Равид обнародовал письмо Владимира Зеленского к Дональду Трампу, в котором говорится о последствиях одного из самых масштабных российских ударов по Украине за последнее время.

В обращении Зеленский сообщил, что в ночь на 24 мая Россия осуществила комбинированную атаку с применением 54 крылатых ракет, 30 баллистических ракет, трех гиперзвуковых ракет "Циркон", двух аэробаллистических ракет "Кинжал", а также около 600 ударных дронов, значительная часть которых — иранские "Шахеды".

Также президент Украины отметил, что этой же ночью российская армия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, одна из них ударила по Киевской области — в районе Белой Церкви, другая же, по предварительным данным, упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

Відео дня

Письмо Владимира Зеленского к Трампу Письмо Владимира Зеленского к Трампу Письмо Владимира Зеленского к Трампу Письмо Владимира Зеленского к Трампу Письмо Владимира Зеленского к Трампу

В письме Зеленский отметил, что в результате атаки пострадали почти 100 человек, есть погибшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. В целом, повреждения получили 352 жилых дома, 19 учебных заведений и два музея. В частности, был разрушен музей Чернобыля, который недавно восстановили к 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, а также поврежден Национальный художественный музей.

Более того, в этом же обращении президент Украины в очередной раз призвал США усилить поддержку украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, именно комплексы Patriot остаются самым эффективным средством перехвата российских баллистических ракет, а Украина сейчас почти полностью зависит от американской помощи в этом направлении.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина готова покупать дополнительные системы Patriot и ракеты-перехватчики, а также предложила США и европейским партнерам совместное производство этих систем под американским контролем.

Кроме того, в этом документе глава государства поблагодарил США за военную поддержку, в частности за передачу Украине комплексов Javelin, HIMARS, ракет ATACMS, бронемашин Bradley и истребителей F-16. Он также добавил, что именно американское оружие позволило Украине сдержать российские войска и существенно усилить обороноспособность государства.

До обнародования полноценного текста письма, издание Kyiv Independent писало, что главной целью этого срочного обращения стало предупреждение о критической ситуации с противоракетной обороной Украины. В обращении к Дональду Трампу президент Владимир Зеленский отметил, что из-за постоянных массированных российских атак запасы ракет для систем Patriot стремительно сокращаются, а без новых поставок Украине будет все труднее защищать свое воздушное пространство от ракетных ударов.

Удар "Орешником" по Украине 24 мая — что об этом известно

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По данным Воздушных сил ВСУ, ракету выпустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ, а упала она в районе Белой Церкви Киевской области. После удара в городе произошел пожар в гаражном кооперативе, также были повреждены здания одного из предприятий.

Впоследствии в Defense Express объяснили, что удар россиян ракетой "Орешник" по Украине имел скорее психологическую цель, чем военный смысл. Ведь миф о "кинетической" разрушительности "Орешника" был опровергнут первыми результатами исследования места удара по Белой Церкви. В общем, последствия удара этой ракеты содержат 36 блоков и условно эквивалентны удару 36 "Шахедам" с усиленной боевой частью.

Кроме того, в мониторинговых каналах появились кадры атаки, на которых зафиксированы вероятные элементы боевых частей "Орешника", которые могли упасть в другом районе, а не только в Белой Церкви. По предварительным данным, Россия могла запустить две такие ракеты, одна из которых не долетела до цели и, вероятно, распалась на временно оккупированной территории Донецкой области в направлении Авдеевки.