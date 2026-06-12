Россия может запустить "Орешник" в течение суток: в Воздушных силах предупредили об угрозе

В ближайшие сутки Россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины на своей странице в Telegram, в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

В Военно-воздушных силах подчеркнули, что гражданам следует внимательно относиться к сообщениям об угрозе с воздуха и не игнорировать сигналы тревоги.

Кроме того, как написал в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, есть информация о том, что РФ проводит четырехчасовые учения по запуску ракет "Орешник". Предположительно, речь идет об учебных запусках, однако гражданам рекомендуется сохранять бдительность.

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Напомним, что 11 июня около 23:29 сохранялась угроза ракетного удара из Астраханской области (Капустин Яр). Однако примерно через 20 минут мониторинговые каналы сообщили об отмене.

Удар "Орешиком" по Украине 24 мая — что об этом известно

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По данным Воздушных сил ВСУ, запуск осуществили с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви в Киевской области. После удара в городе загорелся гаражный кооператив, также повреждения получили здания одного из предприятий.

В Defense Express отметили, что этот запуск имел преимущественно психологический эффект и не привёл к значительным военным результатам. По их оценкам, мощность ракеты оказалась значительно ниже заявленной и условно соответствует примерно 36 "Шахедам" с усиленной боевой частью.

Также "Фокус" сообщал, что в письме президенту США Дональду Трампу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 24 мая Россия применила против Украины две баллистические ракеты "Орешник". По словам главы государства, одна из ракет попала в Киевскую область, а другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.