Украина не может отслеживать запуски "Орешника": эксперт объяснил, как ВСУ узнают об угрозе

У украинских военных пока нет технических средств, чтобы самостоятельно отслеживать запуски российской баллистической ракеты "Орешник". Но украинские военные всё же узнают об угрозе.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал в комментарии "РБК-Украина", что, поскольку Украина не может отслеживать полет "Орешника", то информацию о подготовке к ударам баллистическими ракетами заранее передают западные партнеры и украинская агентурная разведка.

"Это позволяет Воздушным силам ВСУ информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны, или же до того, как она пересечет линию фронта", — сообщил Земляной.

Украинская агентурная разведка также работает, поэтому военно-политическое руководство заранее осведомлено о планах противника.

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Имеющиеся в Украине радары фиксируют цель только на заключительной стадии полета, поэтому предупреждения о запусках следует проверять и доверять только официальным источникам, ведь мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неверно интерпретируя данные.

Земляной привёл пример, когда накануне Воздушные силы сообщали об угрозе баллистических ракет, но не указали тип угрозы; по его мнению, это была атака вражеских баллистических ракет с комплексов С-400, впрочем, мониторинговые каналы начали писать об "Орешнике".

Запуск "Орешника" — почему Украина не может отследить баллистическую ракету

Антон Земляной пояснил, что главная проблема заключается в отсутствии систем обнаружения, способных фиксировать баллистику на такой высоте и глубине. Имеющиеся радары AN/MPQ-65 могут обнаружить цель на расстоянии 160–180 километров и высоте 30–36 километров.

Поскольку баллистическая ракета средней дальности поднимается значительно выше, её удается зафиксировать только тогда, когда она попадает в зону действия радиолокационных станций.

"Это, по сути, заключительная часть её полёта", — подчеркнул Земляной.

Напомним, 12 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

В ночь на 24 мая российские войска уже запустили по Украине баллистическую ракету "Орешник". Попадание зафиксировали в районе Белой Церкви в Киевской области. После удара в городе загорелся гаражный кооператив, также повреждения получили здания одного из предприятий.