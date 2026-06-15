"Чергова брехня": Ігнат спростував заяви РФ про займання Успенського собору через Patriot (відео)

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Російська Федерація поширює брехню, коли говорить про удар "кількох ракет" Patriot по Успенському собору. Точну інформацію можна отримати після роботи слідчих і завдяки камерам відеоспостереження чи свідченням людей, які бачили удар на власні очі.

В ніч на 15 червня ЗС РФ запустила шість ракет "Циркон" з окупованого Криму, і з них п'ять були збиті засобами ППО, сказав Ігнат в ефірі медіа "Новини Live". Дані моніторингу показали, що вони стартували з Криму, а не з північного напрямку, як минулого разу, 2 червня. Українські засоби ППО за допомогою Patriot перехопили ці гіперзвукові засоби ураження, а РФ скористалась моментом, щоб заявити про те, що "українці самі себе обстрілюють", зауважив представник Повітряних сил.

Обстріл лаври — Ігнат про пошкодження собору 15 червня див. з 11:05

У ефірі згадали про пошкодження Києво-Печерської лаври й поцікавились особливостями траєкторії "Шахеда" РФ, який міг влучити по українській святині. У відповідь Ігнат пояснив, що попередньо відомо про влучання російського "Шахеда", але поки іде розслідування. На сьогодні збираються докази, і, наприклад, про точний засіб ураження можуть сказати камери відеоспостереження або свідки, які все це бачили.

Відео дня

"Там працюють на місці слідчі. Вони все задокументують і будуть в нові заяви. Зараз офіційно це "Шахед". Він влучив, власне, туди [по лаврі]", — сказав Ігнат, уточнивши, що Повітряні сили бачать на моніторах цілі, але точно не можуть сказати, що то був за засіб ураження.

На думку офіцера Повітряних сил, заяви російських пропагандистів спрямовані на європейців. Росіяни використали уламки Patriot, яка збила ракету "Циркон" ЗС РФ, і поширили брехню про "удар по лаврі", чути на відео.

"Вони вже взяли ракету Patrior, яка збила "Циркон" сьогодні й показали на пропагандистських ресурсах, [і сказали], що це ми "Петріотом" ударили по лаврі. Чергова брехня для російського слухача, і розрахована, мабуть, для європейських партнерів", — пояснив Ігнат.

У ефірі показали інфографіку моніторингового пабліка "ППО Радар" з траєкторією засобів ураження РФ в ніч на 15 червня. Бачимо, що по Києву вдарили і "Циркони", і балістика, і крилаті ракети, і "Шахеди".

Обстріл лаври — траєкторія ракет та дронів РФ 15 червня Фото: ППО Радар / Telegram

Обстріл лаври — деталі удару 15 червня

Юрій Ігнат на сторінці Facebook відреагував на публікації з уламками, які помітили у зоні ураження у Києво-Печерській лаврі. Представник Повітряних сил написав, що деякі українці продовжують поширювати у мережі фото уламків, і ці кадри дають можливість росЗМІ заявляти про начебто "влучання кількох" Patriot по лаврі".

"Чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли", — написав Ігнат.

Обстріл лаври — Ігнат про фото уламків ракет "Петріот" 15 червня Фото: Скриншот

Представник Повітряних сил також опублікував скриншоти заяв російських пропагандистів. Бачимо, що для ілюстрації брехливих тез росіяни використали фото, поширені київським Telegram-каналом.

Обстріл лаври — пропагандисти РФ про уламки ракет "Петріот" 15 червня Фото: Юрій Ігнат / Facebook

Зазначимо, в ніч на 15 червня ЗС РФ обстріляли Україну майже 600 засобами ураження, і більшість ракет та дронів летіли на Київ, показали дані Повітряних сил.

Під удар ЗС РФ потрапив Успенський собор та Києво-Печерська лавра. У мережі опублікували кадри пожежі у соборі: полум'я охопило майже всю площу даху.

Нагадуємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру і пояснив, як держава планує відновити пошкоджену святиню у Києві.