Києво-Печерська Лавра частково відновлює роботу для відвідувачів

Із 19 червня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову відкривається після руйнівної російської атаки, що сталася в ніч на 15 червня.

Попри те, що на території тривають аварійно-рятувальні та протиаварійні роботи, фахівці завершили обстеження частини об'єктів і визначили маршрути, безпечні для відвідування, повідомили у Лаврі.

Росіяни поцілили у Лавру в ніч на 15 червня

У штатному режимі працюватимуть Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Святих Антонія і Феодосія Печерських з трапезною палатою, а також Церква Спаса на Берестові.

Для відвідувачів також будуть доступні виставкові проєкти Національного заповідника: "Відроджений всесвіт (до 100-річчя Реставраційної майстерні Лаврського музею)", "Фрески церкви Спаса на Берестові XVII ст.", "Лаврські печери від аскези преподобного Антонія до часів святителя Петра Могили", "Лаврська фотографія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: до 150-річчя лаврської фотомайстерні", "Київське князівство XIV–XV ст. Український фактор в безпеці Європи" та "Виставка одного експоната з фондів НЗКПЛ до Міжнародного дня музеїв".

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Відновлюється й проведення групових екскурсій за попереднім записом.

"У Києво-Печерській лаврі триває духовне життя. 18 червня у Ближніх печерах намісник монастиря, єпископ Бориспільський Авраамій звершив молебень з акафістом біля мощей преподобного Агапіта Печерського. Разом із братією монастиря молилися паломники та вірячи", - повідомили у заповіднику.

У Національному заповіднику наголошують, що роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають. Водночас поступове відкриття території та об'єктів для відвідувачів є важливим кроком до відновлення звичного життя Лаври, де поруч із роботою музейників і реставраторів продовжуються молитва, паломництво та знайомство відвідувачів із культурною спадщиною України.

Тим часом у МВС України повідомили, що нині тривають ремонтно-відновлювальні роботи після удару російського дрона по Свято-Успенському собору.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підрозділи ДСНС України проводять роботи з укриття пошкоджених конструкцій, захищаючи святиню від опадів і подальшого руйнування.

Нагадаємо, у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" оприлюднили відео перших секунд удару російського дрона по Успенському собору під час атаки на Київ у ніч на 15 червня.

Згодом Служба безпеки України опублікувала фотографії уламків безпілотника, який поцілив у храм. За інформацією СБУ, атаку здійснив дрон-камікадзе “Герань-2”, виготовлений на заводі в Алабузі.