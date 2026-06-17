Російський удар по Лаврі: момент влучання дрона в Успенський собор потрапив на відео

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" оприлюднили відео перших секунд удару російського дрона по Успенському собору під час атаки на Київ у ніч на 15 червня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці заповідника.

Російський безпілотник влучив у головний храм Лаври — Успенський собор.

Що показали на відео

“Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор”, — йдеться у повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно момент влучання безпілотника, а також охоплений вогнем храм після удару. Відео також зафіксувало наслідки атаки на святиню.

У Лаврі наголосили, що цей удар став черговою атакою на українську культурну та духовну спадщину.

“Охоплений полум’ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність”, — зазначили у заповіднику.

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Реакція заповідника

У Національному заповіднику нагадали, що святиня вже неодноразово переживала спроби знищення впродовж своєї історії.

“Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер”, — додали у Лаврі.

Яких збитків зазнала Лавра

Під час брифінгу у заповіднику повідомили, що попередні збитки від російської атаки перевищують 500 млн грн. На території Києво-Печерської лаври пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини.

Найбільше постраждав Успенський собор, де дрон влучив у Стефанівський приділ. За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, знищено понад 80% покрівлі собору, однак вогню не дали поширитися всередину храму.

Серед пошкоджених об’єктів також вежа Івана Кущника XVII–XVIII століть, Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України та Національна історична бібліотека України. Завдяки діям працівників заповідника, рятувальників, поліцейських і представників духовенства вдалося евакуювати музейні предмети та реліквії, яким загрожували пожежа і руйнування.

Атака на Київ 15 червня — деталі

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши понад 600 засобів ураження. Основний удар припав на Київ, де внаслідок обстрілу був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври, а після влучання виникла пожежа.

Згодом Служба безпеки України опублікувала фотографії уламків безпілотника, який поцілив у храм. За інформацією СБУ, атаку здійснив дрон-камікадзе “Герань-2”, виготовлений на заводі в Алабузі.

Після обстрілу Києво-Печерську лавру відвідав президент України Володимир Зеленський. Він оглянув пошкоджений Успенський собор та прокоментував подальшу відповідь України на російську атаку.