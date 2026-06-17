Российский удар по Лавре: момент попадания дрона в Успенский собор запечатлели на видео

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" обнародовали видео первых секунд удара российского дрона по Успенскому собору во время атаки на Киев в ночь на 15 июня.

Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.

Российский беспилотник попал в главный храм Лавры — Успенский собор.

Что показали на видео

"Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры — Успенский собор", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно момент попадания беспилотника, а также охваченный огнем храм после удара. На видео также запечатлены последствия атаки на святыню.

В Лавре подчеркнули, что этот удар стал очередной атакой на украинское культурное и духовное наследие.

"Храм, охваченный пламенем, — это ещё одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность", — отметили в заповеднике.

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Реакция заповедника

В Национальном заповеднике напомнили, что эта святыня на протяжении своей истории уже не раз подвергалась попыткам уничтожения.

"Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть её из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", — добавили в Лавре.

Какие убытки понесла Лавра

Во время брифинга в заповеднике сообщили, что предварительный ущерб от российской атаки превышает 500 млн грн. На территории Киево-Печерской лавры повреждены 19 объектов культурного наследия.

Больше всего пострадал Успенский собор, где дрон попал в Стефановский придел. По словам генерального директора заповедника Максима Остапенко, было уничтожено более 80 % кровли собора, однако огонь не давали распространиться внутрь храма.

Среди пострадавших объектов — башня Ивана Кущника XVII–XVIII веков, Сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины и Национальная историческая библиотека Украины. Благодаря действиям сотрудников заповедника, спасателей, полицейских и представителей духовенства удалось эвакуировать музейные экспонаты и реликвии, которым угрожали пожар и разрушение.

Нападение на Киев 15 июня — подробности

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, применив более 600 средств поражения. Основной удар пришелся на Киев, где в результате обстрела был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры, а после попадания возник пожар.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала фотографии обломков беспилотника, который попал в храм. По информации СБУ, атаку совершил дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный на заводе в Алабуге.

После обстрела Киево-Печерскую лавру посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел поврежденный Успенский собор и прокомментировал дальнейший ответ Украины на российскую атаку.