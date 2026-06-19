Киево-Печерская Лавра частично возобновляет работу для посетителей

С 19 июня Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" вновь открывается после разрушительной российской атаки, произошедшей в ночь на 15 июня.

Несмотря на то, что на территории продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, специалисты завершили обследование части объектов и определили маршруты, безопасные для посещения, сообщили в Лавре.

Россияне нанесли удар по Лавре в ночь на 15 июня

В штатном режиме будут работать Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь святых Антония и Феодосия Печерских с трапезной, а также церковь Спаса на Берестове.

Посетителям также будут доступны выставочные проекты Национального заповедника: "Возрожденная вселенная (к 100-летию Реставрационной мастерской Лаврского музея)", "Фрески церкви Спаса на Берестове XVII в.", "Лаврские пещеры от аскезы преподобного Антония до времен святителя Петра Могилы", "Лаврская фотография конца XIX – начала XX в.: к 150-летию лаврской фотомастерской", "Киевское княжество XIV–XV вв. Украинский фактор в безопасности Европы" и "Выставка одного экспоната из фондов НЗКПЛ к Международному дню музеев".

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Возобновляется также проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

"В Киево-Печерской лавре продолжается духовная жизнь. 18 июня в Ближних пещерах наместник монастыря, епископ Бориспольский Авраамий, совершил молебен с акафистом у мощей преподобного Агапита Печерского. Вместе с братией монастыря молились паломники и верующие", — сообщили в заповеднике.

В Национальном заповеднике отмечают, что работы по ликвидации последствий российского нападения продолжаются. В то же время постепенное открытие территории и объектов для посетителей является важным шагом к восстановлению привычной жизни Лавры, где наряду с работой музейных сотрудников и реставраторов продолжаются молитва, паломничество и знакомство посетителей с культурным наследием Украины.

Между тем в МВД Украины сообщили, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы после удара российского дрона по Свято-Успенскому собору.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подразделения ГСЧС Украины ведут работы по укрытию поврежденных конструкций, защищая святыню от осадков и дальнейшего разрушения.

Напомним, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" обнародовали видео первых секунд удара российского дрона по Успенскому собору во время атаки на Киев в ночь на 15 июня.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала фотографии обломков беспилотника, который попал в храм. По информации СБУ, атаку совершил дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный на заводе в Алабуге.