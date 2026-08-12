Украинки и роспропаганда: кому выгодны новые слухи о мобилизации женщин

В обществе разгорается очередной скандал — теперь начали продвигать петицию о мобилизации украинских женщин.

На мой взгляд, эту тему (да и, собственно, предыдущую — о мобилизации родителей троих и более детей) поднимает российская ИПСО.

На мой взгляд, главная цель таких информационных вбросов — не мобилизация женщин или многодетных родителей. Цель другая — разжечь раздор в обществе. Натравить друг на друга мужчин и женщин. Военных и гражданских. Тех, кто служит, и тех, кто не служит. Создать ощущение тотальной несправедливости и взаимных претензий.

Именно поэтому следует очень осторожно относиться к темам, которые вдруг начинают массово разжигать эмоции и подталкивать к поиску очередной группы, которую нужно отправить на фронт.

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России не обязательно убеждать нас в своей правоте. Ей достаточно добиться того, чтобы мы перестали доверять друг другу.

Не будем ей в этом помогать.

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