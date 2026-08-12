Украинки и роспропаганда: кому выгодны новые слухи о мобилизации женщин
Мобилизация всех женщин, которые не имеют детей — такая тема вдруг массово возникла в украинском информационном пространстве. Военнослужащий Виктор Таран видит в этом российскую ИПСО — во всяком случае тема играет явно на руку врагу, и поэтому участвовать в ее разгоне не следует…
В обществе разгорается очередной скандал — теперь начали продвигать петицию о мобилизации украинских женщин.
На мой взгляд, эту тему (да и, собственно, предыдущую — о мобилизации родителей троих и более детей) поднимает российская ИПСО.
На мой взгляд, главная цель таких информационных вбросов — не мобилизация женщин или многодетных родителей. Цель другая — разжечь раздор в обществе. Натравить друг на друга мужчин и женщин. Военных и гражданских. Тех, кто служит, и тех, кто не служит. Создать ощущение тотальной несправедливости и взаимных претензий.
Именно поэтому следует очень осторожно относиться к темам, которые вдруг начинают массово разжигать эмоции и подталкивать к поиску очередной группы, которую нужно отправить на фронт.
России не обязательно убеждать нас в своей правоте. Ей достаточно добиться того, чтобы мы перестали доверять друг другу.
Не будем ей в этом помогать.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.Важно